喬州公校教師再獲加薪2500元 均薪仍比全美低

從7月1日開始，喬州公校教師將額外再獲得2500元的加薪。(美聯社)

喬治亞州 州長坎普(Brian Kemp)日前在州議會將該州361億元的新預算 簽署為州法律，其中一項規定為提高公立學校教師薪資，藉此強化該州的教育體系。

從7月1日開始，喬州 公校教師將額外再獲得2500元的薪資。然而數據顯示，喬治亞州的教師薪資略低於全國平均。

坎普州長在簽字儀式上表示，教師對於下一代的成功非常重要，這就是為什麼喬州堅持更快、更高地提高教育者的薪資。

喬州教師聯合會(Georgia Federation of Teachers)主席特納(Verdalia Turner)對此表示歡迎，認為這是向前邁出的積極一步，但強調還可以採取更多措施來支持教育者。

她指出，有競爭力的薪資對於留住優秀教師、確保學生接受高品質教育至關重要。

根據美國國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)比較2022年的數據，全美教師平均薪資約為6萬4300元，喬州教師平均薪資則略低，為6萬3950元。

該協會報告稱，2024年全美教師平均薪資為6萬9544元，喬州則為6萬4461元。

特納說，除非喬州能將教育視為其開展業務的優先事項之一，否則只有加薪措施，仍沒有足夠吸引力留住教師。他表示，「除非喬州真正認真考慮將教育領域列為首要項目，就像該州努力成為商界領先者一樣，否則這種程度的加薪，遠遠不夠。」