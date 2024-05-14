喬州亞太裔協會 逾500人歡慶亞裔月
喬治亞州亞太裔美國人協會(Asian Pacific American Council of Georgia, APAC)日前在Sonesta Gwinnett Place Atlanta舉辦2024年度餐會歡慶亞裔傳統月。
當天有包括亞特蘭大台灣同鄉會等來自亞太地區10個族裔的社團500多人與會，嘉賓包括喬州96選區眾議員Pedro Marin、80選區眾議員Long Tran、以及亞特蘭大谷內郡(Gwinnett)委員會委員長Nicole Hendrickson到場祝賀；現場除了有各國文化攤位展示，還有亞太各國表演，此外，還頒發獎學金給亞太裔傑出學生。
APAC於1985年成立，由亞太地區台灣、韓國、印度、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、寮國、尼泊爾、柬埔寨等15個國家僑民團體組織，歷任會長由各會員國家的傑出人士擔任。今年喬州APAC會長為寮國裔的Jaesen Khounthalangsy。
喬州土生土長的Jaesen Khounthalangsy是工程師，年輕有為的他積極投入社區工作，擔任美國寮國協會(LAS)主席以及亞洲文化協會(ACE)秘書長，現今接掌APAC主席一職，他表示他會任重道遠，任內將積極搭建亞太裔社區和美國社會的橋樑，並推廣亞太裔文化至美國社會。
晚會在台灣學生組成的鼓隊擊鼓陣陣開場，並由各國代表持各國旗幟進場插旗，接續是嘉賓致詞以及文化表演和獎學金生授獎典禮。
今年獲得該協會獎學金的10位學生中，唯一一位華裔學生王湋喬(Jason Ｗang)獲得台灣人公共事務協會(FAPA)喬州分會黃澄波捐助的特別獎學金，目前就讀Johns Creek High School的他將赴喬治亞理工學院(Georgia Tech)就讀，他說他想主修神經醫學，未來行醫服務亞太裔。
每年都參與該會慶祝活動的亞特蘭大台灣同鄉會，今年帶來極具台灣民俗特色的掌中戲偶展示，並提供珍珠奶茶及麻糬給與會人士享用。會長沈宇蘋表示，該會很榮幸每年都能夠參與APAC舉辦的年度晚會，並向各國展示台灣民俗文化以及台灣之美。
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