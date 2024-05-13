緩解憂鬱的寵物鱷失蹤 賓州男流淚急尋

海尼(Joie Henney)與他的「情感支持鱷魚」(emotional support alligator)沃利。(美聯社)

賓州 一名男子日前至喬治亞州旅遊時，一隻幫助他緩解憂鬱症的鱷魚沃利(Wally)卻走失了，他非常著急的到處尋找。

海尼(Joie Henney)經營一個擁有數千名社交媒體粉絲關注的頁面，專門介紹她的「情感支持鱷魚」(emotional support alligator)沃利。頁面上有許多他像是擁抱狗一樣，緊抱5.5呎長的沃利的照片。

去年，沃利曾被拒絕參加費城 人隊(Phillies)的比賽，也讓沃利的知名度大為增加。

海尼說，4月份沃利跟他一同去喬州 布倫瑞克(Brunswick)度假時失蹤了。他懷疑4月21日，有人從沃利過夜的戶外圍欄中偷走了牠。

海尼在社群媒體貼文中表示，惡作劇者將沃利放在一戶人家門口，導致該戶報警，可能導致沃利被抓捕後釋放到野外。

海尼在TikTok上發布了一段視頻，他淚流滿面地說，迫切需要一切幫助把沃力找回來。

來自賓州瓊斯敦(Jonestown)的海尼曾表示，他於2015年收養了14個月大，在佛羅裡達州獲救的沃利。海尼在2019年告訴「費城詢問報」(Philadelphia Inquirer)，他的幾位親密朋友去世後他得了憂鬱症。一位醫生將沃利判定為有助海尼穩定情緒的支持動物。

「牠從未試圖咬任何人，」海尼說。

據市和郡警方發言人稱，目前還沒有人報告關於布倫瑞克和格林郡(Glynn)附近有鱷魚蹤影。

喬州自然資源部(Georgia Department of Natural Resources)證實，4月21日，即海尼所說的沃利失蹤那天，布倫瑞克地區有人舉報一隻鱷魚，該局派了一名持照的捕獵者去捕捉。該機構在一份聲明中表示，這隻鱷魚「在偏遠地區被釋放」，但無法確認是否就是沃利。

在喬治亞州，未經特殊許可或許可飼養鱷魚是違法的，州自然資源部門表示，不會向寵物鱷魚發放許可證。賓州沒有禁止飼養鱷魚的州法，但根據該州釣魚和船隻委員會的說法，主人將鱷魚野放是違法的。