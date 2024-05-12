北卡三角區入室竊盜頻發 警提供多項住家安全建議

莫里斯威爾警察局對近來頻繁的入室盜竊案件提出建議。(記者王明心／攝影)

近來北卡 三角地區莫里斯威爾(Morrisville)和凱瑞(Cary)一帶入室盜竊案件頻傳，使當地居民人心惶惶。凱瑞警察局日前宣布，已逮捕兩名來自杜倫(Durham)的嫌犯，警方也提醒民眾留意門窗並做好防範措施。

今年1月以來，凱瑞西北區沿著55號公路和Davis Drive一帶，共發生12起入室竊盜案。模式大都是竊賊強行打開後窗、後門，進屋偷竊珠寶和現金等物品。

根據受害者監視攝影拍下的片，兩名嫌犯為男性，駕駛一輛新型藍色豐田 Corolla和一輛藍色廂型休旅 車。警方後鎖定28歲的萊爾斯(Deion Liles)和34 歲的梅森(Tremaine Mason)涉案。

警方指出，萊爾斯在被捕前曾開車與警車追逐，後受傷落網。梅森則順利遭警拘捕，梅森被控犯下57項入室盜竊罪，萊爾斯則被控20項入室盜竊罪。

全案仍在調查，如有相關信息，可聯繫凱瑞警察局 (919) 469-4012。

莫里斯威爾警察局，則提供多項住家安全建議，包括離家或睡前，鎖好所有門窗；住戶如不在家，應保持燈亮，假使離開較長時間，應使用自動定時器亮燈；保持車庫門關閉；離家時，請郵局保留郵件或委託朋友、鄰居定期拿走郵件、報紙或傳單。

其他包括長時間離家應請人幫忙割草；檢查門窗鎖，並根據需要，升級使用更安全的產品；插銷鎖(deadbolt locks)比按鈕鎖(pushbutton locks)更安全；滑動玻璃門容易被破壞，應考慮使用特殊的鎖增加安全性；窗戶如需要更好的鎖，可諮詢專業的鎖匠或五金店；如擬出門度假，可向該市警察局登記便利巡邏；如發現可疑情況立即致電 911。