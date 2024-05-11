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JONG & UP最新款式韓國原廠直銷 保證比美國公司便宜

亞特蘭大訊
JONG & UP免費估價客製物美價廉的窗簾。(JONG & UP提供)
JONG & UP免費估價客製物美價廉的窗簾。(JONG & UP提供)

您家還在使用百頁窗嗎？您知道生活中粉塵的侵擾和沉積在百頁窗上有多難清潔嗎？您知道好的窗簾有遮光效果，不僅阻擋光線、紫外線，還可助您一夜安眠睡個好覺？位於喬治亞州Duluth亞裔和華人聚集的JONG & UP窗簾公司，提供各類奢華、卻又低調的窗簾，新型材質不易積灰塵，並且因由韓國窗簾基地原廠直銷，物美價廉，從訂貨到安裝只要兩週，就可讓居家環境煥然一新。

家住亞特蘭大都會區的沈小姐在三月時，請JONG & UP東主幫忙在她家中安裝了當前流行的斑馬遮光簾(Zebra Vision Shades)，讓他們全家都非常滿意。這款斑馬簾又稱為Combi分層紗簾或捲簾，是一種設計優美、功能強大現代的窗簾。它們具有交替的不透明和透明織物帶，使用智能遙控電動調整捲簾時，既能欣賞春天的戶外景觀，又可保享隱私，控制進入空間的光線量。

JONG & UP還有各種升級版韓式智能四合一驅動升降窗簾、捲簾和電動百葉窗，使用很輕鬆。智能式、遙控式、無繩索式多樣選擇，免費量尺估價，可為住宅及商戶服務。

從事安裝和訂製各式窗簾已有超過30年經驗的東主，非常了解大眾居家環境對窗簾的要求與需求。他表示，該公司的窗簾不僅設計新穎時尚，而且多種顏色和圖案。這些新型窗簾布料遮光性高，同時還俱備空氣淨化和抗菌功能。

他指出，很多人認為「窗簾只是用來遮擋強光的」，其實不然，選對窗簾對生活環境有極大的影響，又能輕鬆調整光線和提升居家裝潢質感，更是時尚家居、新穎裝飾、和居家生活的健康呵護者。

東主說，他從韓國工廠直銷的各種高級純絲窗簾，使窗簾布料擁有了對抗菌塵、防護紫外線、防止塵積異味及防止害蟲滋生的功能，已獲得不少顧客正面的評價。

而且更好的消息是，東主強調該公司的各種窗簾直接從韓國進口，沒有中間經銷商，消費者可以成本價購得，價錢保證比同等級的Home Depot便宜！

店東歡迎大家與他聯絡，商量如何製訂客製化的窗簾，打造一個專屬並符合自己家庭裝潢的窗簾。安裝的空間從客廳，臥室，衛浴間，廚房，到餐廳、書房、兒童房、視聽空間等等。

JONG & UP LLC窗簾公司還可為商業空間打造一個專業的工作環境，因為具有畫龍點睛效果的窗簾對商業空間設計的市場趨勢、消費者需求、品牌形象、空間布局等方面有深刻的影響力，才能夠為客戶訂製一個符合品牌定位、創造價值的空間。

JONG & UP LLC窗簾公司提供免費諮詢和報價，歡迎聯絡和到店參觀：404-396-3089，公司距離大中華超市僅1分鐘車程。

兼具遮光、保護隱私與質賞景觀效果的Combi窗簾。(讀者提供)
兼具遮光、保護隱私與質賞景觀效果的Combi窗簾。(讀者提供)
JONG & UP物美價廉的各式雅緻窗簾。(JONG & UP提供)
JONG & UP物美價廉的各式雅緻窗簾。(JONG & UP提供)

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