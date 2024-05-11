第一IC銀行2024年第一季業績喜人

第一IC銀行2024年第一季財報。(本報記者製表)

總行位於喬治亞州 Doraville市的第一IC銀行(First IC Bank)，日前公布的2024年第一季財務報告顯示該行業績穩健成長。第一IC銀行行長金東郁(Dong Wook Kim)公布這項財報指出，今年第一季的財報總資產持續增長，達到11億5000萬美元，比去年同期成長7.8%。

根據最新公布的財報指出，第一IC銀行與去年同期相比，總存款增加了3.6%，達到9億4633萬元；總貸款 增加了2.7%，為9億2724萬元。透過穩健管理貸款和存款利率，淨利息差維持在4%以上。

金東郁指出，第一IC銀行衡量資產健康狀況的超過90天逾期貸款略有增加，但仍維持在總貸款的0.05%的低水準。由於效率提高和資產品質穩定，該銀行稅後淨利潤達到550萬美元，幾乎與去年同期持平。淨利息收益NIM為4.32%。

這些指標錄得資產報酬率為1.9%，略低於2%。

第一IC銀行各分行均有華人 提供各項金融服務，房屋貸款、商業貸款及各相關部門也都設有華文代表，華裔及華資企業不論有房屋貸款或創業貸款需求，第一 IC銀行均能為提供全方位簡便快速審核的說中文服務。總行地址：5593 Buford Highway Doraville, GA 30340，電話：770-451-7200。可以撥打Johns Creek分行的華文專線：770-418-1363。網址：www.FirstICBank.com。