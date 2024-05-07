OCA喬州分會年會 慶賀亞裔傳統月

Sandy Springs市長Rusty Paul讚賞亞裔移民的開拓荒土的創業精神。(記者杜宜臻／攝影)

為慶祝美華協會(OCA Asian Pacific American Advocates)創會51周年及每年5月的亞太裔傳統月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)，該會喬治亞州分會日前在沙泉市(Sandy Springs)市政廳舉辦年度晚會，市長Rusty Paul特別讚賞亞裔移民 開拓荒土的創業精神，不僅為喬州 帶來經濟效益，也豐富了美國移民文化。

無法到場的喬州州長坎普(Brian Kemp)則派代表到現場致賀，一同歡慶亞裔傳統月。

晚會在亞特蘭大韓國文化協會鼓團動人心弦的鼓聲中開啟，接續一連串表演節目。

去年獲得OCA頒發特別致敬獎(Special tribute award)的亞城著名企業家與慈善家、韓裔Sunny Park今年也受邀演講。他在1974年移民到美國，先是在牛排館做清潔工，時薪1.8元，他當時發願，有朝一日要繳納100萬元所得稅。

22年後他達到目標，他經營的General Building Maintenance公司每年都繳納超過100萬元的聯邦所得稅。他表示，自己是個美國人，受益於社會，也要回報於社會。他鼓勵所有亞裔拋開過客心態，積極參與社區事務，將自己視為美國社會的一份子。

OCA喬州分會當晚並頒發了一系列獎項給亞城傑出亞裔人士，表揚其對亞裔社區以及美國社會的貢獻。包括將創新獎(TOTO USA)頒給合成衛浴亞特蘭大分部總裁William Strang，傑出領袖及社區服務獎(Excellent Leadership & Community Service Award)給華裔律師Amy Cheng以及全國亞裔美國專業人士協會(NAAAP)。

創業精神獎得主(Business Entrepreneurship Award)則為建商德筑美國集團(Dezhu)共同創辦人和總裁薛鑫、提供餐館支付系統的富國信用卡公司(ZBS POS)創辦人趙澄耀。獲得終身成就獎者則是來自台灣的邱婷蘭，表揚她長期以來致力提供財經知識，協助家庭以及個人規畫長期財務，以及致力社區公益。