我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

OCA喬州分會年會 慶賀亞裔傳統月

記者杜宜臻／亞特蘭大報導
Sandy Springs市長Rusty Paul讚賞亞裔移民的開拓荒土的創業精神。(記者杜宜臻／攝影)
Sandy Springs市長Rusty Paul讚賞亞裔移民的開拓荒土的創業精神。(記者杜宜臻／攝影)

為慶祝美華協會(OCA Asian Pacific American Advocates)創會51周年及每年5月的亞太裔傳統月(Asian American and Pacific Islander Heritage Month)，該會喬治亞州分會日前在沙泉市(Sandy Springs)市政廳舉辦年度晚會，市長Rusty Paul特別讚賞亞裔移民開拓荒土的創業精神，不僅為喬州帶來經濟效益，也豐富了美國移民文化。

無法到場的喬州州長坎普(Brian Kemp)則派代表到現場致賀，一同歡慶亞裔傳統月。

晚會在亞特蘭大韓國文化協會鼓團動人心弦的鼓聲中開啟，接續一連串表演節目。

去年獲得OCA頒發特別致敬獎(Special tribute award)的亞城著名企業家與慈善家、韓裔Sunny Park今年也受邀演講。他在1974年移民到美國，先是在牛排館做清潔工，時薪1.8元，他當時發願，有朝一日要繳納100萬元所得稅。

22年後他達到目標，他經營的General Building Maintenance公司每年都繳納超過100萬元的聯邦所得稅。他表示，自己是個美國人，受益於社會，也要回報於社會。他鼓勵所有亞裔拋開過客心態，積極參與社區事務，將自己視為美國社會的一份子。

OCA喬州分會當晚並頒發了一系列獎項給亞城傑出亞裔人士，表揚其對亞裔社區以及美國社會的貢獻。包括將創新獎(TOTO USA)頒給合成衛浴亞特蘭大分部總裁William Strang，傑出領袖及社區服務獎(Excellent Leadership & Community Service Award)給華裔律師Amy Cheng以及全國亞裔美國專業人士協會(NAAAP)。

創業精神獎得主(Business Entrepreneurship Award)則為建商德筑美國集團(Dezhu)共同創辦人和總裁薛鑫、提供餐館支付系統的富國信用卡公司(ZBS POS)創辦人趙澄耀。獲得終身成就獎者則是來自台灣的邱婷蘭，表揚她長期以來致力提供財經知識，協助家庭以及個人規畫長期財務，以及致力社區公益。

OCA喬州分會主席林慶華(Brian Lin)表示， OCA創會於1973年，成立當時為致力於爭取華裔權益。後來該組織將服務的對象擴展到所有的亞裔美國人，並於2013年正式將組織名稱更改為OCA亞太裔美國人倡導者協會。他說，亞裔在美國社會各方面都表現傑出，因此該會將致力於團結亞裔，爭取亞裔權益。

獲頒創業精神獎的德筑美國集團(Dezhu)的共同創辦人和總裁薛鑫(右)。(記者杜...
獲頒創業精神獎的德筑美國集團(Dezhu)的共同創辦人和總裁薛鑫(右)。(記者杜宜臻／攝影)
邱婷蘭(中)獲頒終身成就獎。(記者杜宜臻／攝影)
邱婷蘭(中)獲頒終身成就獎。(記者杜宜臻／攝影)
華裔律師Amy Cheng(左)獲得傑出領袖及社區服務獎。(記者杜宜臻／攝影)
華裔律師Amy Cheng(左)獲得傑出領袖及社區服務獎。(記者杜宜臻／攝影)
全國亞裔美國專業人士協會(NAAAP)代表領取傑出領袖及社區服務獎。(記者杜宜臻...
全國亞裔美國專業人士協會(NAAAP)代表領取傑出領袖及社區服務獎。(記者杜宜臻／攝影)
合成衛浴(TOTO USA)亞特蘭大分部總裁William Strang(右)獲...
合成衛浴(TOTO USA)亞特蘭大分部總裁William Strang(右)獲得創新獎。(記者杜宜臻／攝影)
獲頒創業精神獎的富國信用卡公司(ZBS POS)的創辦人趙澄耀(右)。(記者杜宜...
獲頒創業精神獎的富國信用卡公司(ZBS POS)的創辦人趙澄耀(右)。(記者杜宜臻／攝影)
去年獲得OCA頒發特別致敬獎的韓裔Sunny Park (左二)，今年也特別受邀...
去年獲得OCA頒發特別致敬獎的韓裔Sunny Park (左二)，今年也特別受邀出席演講。(記者杜宜臻／攝影)
OCA喬治亞分會核心人員和獲獎者全體合照。(記者杜宜臻／攝影)
OCA喬治亞分會核心人員和獲獎者全體合照。(記者杜宜臻／攝影)

亞裔 喬州 移民

上一則

密州人文協會慶22年 恆春民謠加舞獅掀高潮

下一則

賓州鄉村分娩機構陸續關閉 產婦照護陷危機

延伸閱讀

大摩建議投資人趁機買美國公債 理由是降息會比預期多

大摩建議投資人趁機買美國公債 理由是降息會比預期多
中國走線客2天近500人被捕 超過2021中客非法入境總和

中國走線客2天近500人被捕 超過2021中客非法入境總和
拜登政府將撥2.85億 研發半導體「數位孿生」技術

拜登政府將撥2.85億 研發半導體「數位孿生」技術
美國無人船擴軍步履蹣跚 恐不利牽制中國攻台

美國無人船擴軍步履蹣跚 恐不利牽制中國攻台

熱門新聞

曾經蕭條的洛克福德市，在華爾街日報新發布的房市排行榜中，異軍突起奪冠。(洛克福德市臉書)

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

2024-04-29 10:23
監視器畫面顯示，葛雷格帶柯瑞去健身房並強迫他在高速的跑步機上跑步，導致柯瑞數度摔落機台。(擷取Court TV 畫面)

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

2024-05-02 10:58
住在貝爾米德的孩子，大都進入蒙哥馬利高中就讀。(蒙哥馬利高中臉書)

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

2024-05-02 11:53
至少有1000人加入「假冒凱西‧瑪麗‧陳受害者討論群」。(臉書截圖)

假冒華女哺乳顧問 收集裸照及影片 上千媽媽恐受害

2024-05-06 10:33
威斯康辛州霍雷布山中學外傳槍擊事件，一名14歲槍手遭警方擊斃，未造成其他傷亡。(美聯社)

威州14歲少年持長槍在校外行走 還沒進校園就遭警方擊斃

2024-05-01 22:05
維州阿靈頓的居民預期壽命達85.3歲。(維州阿靈頓政府臉書)

全美快樂城 這城市奪冠 北卡洛麗第7

2024-05-02 12:08

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮