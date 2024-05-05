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Rivian喬州廠擱置 原址仍將建廠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
Rivian的三款新電動車：R2、R3及R3x。(Rivian官網)
Rivian的三款新電動車：R2、R3及R3x。(Rivian官網)

電動車製造商Rivian的高層近日表示，儘管日前宣布暫停喬治亞州車廠的建設，但該公司仍致力於在此建造一座大型車廠。

該公司最近調整了計畫，於伊利諾州諾莫爾(Normal)的工廠提高新型R2 SUV的產量。這導致一些喬州政界人士擔心，Rivian將放棄在I-20號州際公路沿線建造龐大車廠的計畫。

但喬州廠副總裁桑格(Tony Sanger)表示，這種情況不會發生。「雖然Rivian轉向Normal車廠，在市場上引起了一些對於放棄喬州的擔憂，」已搬到麥迪遜(Madison)並住在工廠附近的桑格說。「事實並非如此。我們不會放棄喬州。我們會回來進行建設。」

Rivian日前在Ponce City Market展廳展示三款新電動車。R2 SUV起價訂為4萬5000元，預計將於2026年上半年上市。較小型的SUV—R3及R3x則未有時間表，但喬州車廠預計將會生產此三款SUV。

桑格表示，Rivian首先需要在伊州的現有工廠生產R2，如此能更快地將車輛交到消費者手中。一旦這點做到了，Rivian將重回喬州建造車廠。

2021年，Rivian宣布將在拉特利奇(Rutledge)附近投資50億元建設電動車廠，當時是喬州史上最大的就業和投資經濟發展項目而引發轟動。最初的開業日期原定於今年，但此計畫發生重大變化。

今年3月，該公司表示暫停喬州廠的建設，並將原計畫在喬州推出的R2生產線轉移到伊州現有工廠。公司表示此舉將削減超過22億元的成本。

Rivian執行長RJ Scaringe表示，喬州對於該公司的擴張計畫仍然很重要，喬州廠將可幫助擴大R2的生產規模，預計R2將成為該公司的熱銷產品。

自從計畫擱置以來，喬州已敦促Rivian透露在擱置期間將如何遵守土地租賃和激勵協議的條款，包括場地安全、穩定分級的土地植被和雨水管理。

桑格日前表示，Rivian將會履行對喬州承諾，到2030年在拉特利奇廠聘用7500名工人。

目前，Rivian尚未扭虧為盈，但公司高層表示，相信將在今年年底前可首次獲利。

最近幾季中，電動車產業一直在努力應對需求疲軟的問題，包括Rivian和競爭對手特斯拉在內的許多業者已經裁員並做出了其他策略轉變以度過難關。

喬州 電動車 SUV

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