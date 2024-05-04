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華美銀行首季總資產和總存款雙創新高

亞特蘭大訊
位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)
位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

華美銀行之母公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」)於4月23日公布2024年第一季度財務報告，總資產和總存款雙雙創新高，總資產持續成長達709億美元，存款總額增長25億美元。

華美銀行2024年第一季度淨利潤達2億8500萬美元，稀釋每股收益2.03美元。若不計1,000萬美元稅前FDIC特別評估相關費用(以下簡稱「FDIC費用」)，調整後稀釋每股收益為2.08美元，較2023年第四季度提高3%。

截至2024年3月31日，華美銀行總資產持續成長達709億美元，較2023年12月31日的696億美元增加13億美元。該資產增長是由於存款增長25億美元帶動了22億美元可供出售債務證券(AFS debt security)的投資增長，但受現金、現金等價物、回購協議購買資產減少等因素影響，漲幅有所降低。總資產較2023年3月31日的672億美元增長36億美元或5%。

總存款為586億美元，再攀新高，較2023年12月31日的561億美元增長25億美元或4%，主要得益於春節期間成功在分行推出的定期存款計劃。總存款較去年同期的547億美元增長38億美元。。

平均普通股權益報酬率為16%；平均有形普通股權益報酬率為18%；每股帳面價值較去年同期增長13%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)指出，這一季度該銀行存款總額增長了25億美元，創歷史新高。同時，為了更好地支持資產穩健發展，華美銀行進一步優化資金結構。與2023年第四季度相比，華美銀行的調整後稀釋每股收益增長了3%，有形帳面價值增長了2%。

吳建民表示對銀行持續的盈利能力、穩定的信用質量和資本實力充滿信心，並回購了120萬股普通股。

他說，展望未來，華美銀行將再接再厲，憑藉多元化的商業模式、謹慎的資產負債表管理和優秀的獲利能力，不斷取得亮眼成績，保持行業領先地位。

華美銀行為總部位於南加州的最大的獨立商業銀行，在美國和亞洲共有超過120處服務網點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。

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