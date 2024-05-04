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法界佛教大學開授高中暑期靜觀哲學

亞特蘭大訊
有深度又青春洋溢的法界佛教大學暑期課程。(取自該網站)
有深度又青春洋溢的法界佛教大學暑期課程。(取自該網站)

許多父母已開始為青少年孩子暑期安排各項的活動，位於加州Ukiah的法界佛教大學(Dharma Realm Buddhist University, DRBU)開設的暑期靜觀哲學課程(Summer Program in Contemplative Philosophy)，現在開始報名。該課程可幫助高中學生將哲學帶入日常生活之中，上課日期為7月7日(週日)至20日(週六)。

法界佛教大學是美國一所佛教大學，該校位於美國加州舊金山北方的萬佛聖城，由宣化上人於1976年創辦，第一屆學生於1977年入學。該大學除了致力傳授專業知識，注重以倫理道德為基礎，擴展至幫助所有人類。

DRBU介紹這項專為14歲到18歲中學生開設的大學程度暑期課程，其靈感來自於 DRBU 獨特的整體教育方法。課程會透過活潑的研討會、靜觀練習和藝術工作坊的結合，讓中學生們在今年這個暑期不僅有機會思考哲學，而且有機會在生活中體現它。

法界佛教大學網址：http://www.drbu.org，暑期靜觀哲學課程詳情與報名可上網：https://www.drbu.edu/academics/summer-programs/summer-program/，電郵：[email protected]。學校地址：1991 Virtue Wy, Ukiah, CA 95482。

加州 舊金山

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