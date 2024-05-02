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世華亞城分會首次商展 經驗交流 參與踴躍

亞特蘭大訊
世華亞特蘭大分會力挺中華民國台灣進入WHO世衞國際組織，並能參與WHA世界衛生大會。(記者杜宜臻／攝影)
世華亞特蘭大分會力挺中華民國台灣進入WHO世衞國際組織，並能參與WHA世界衛生大會。(記者杜宜臻／攝影)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會(簡稱世華亞特蘭大分會)，於日前在Standard Club舉辦首屆商展活動，充分落實透過世華組織平台積極建立人際網絡、掌握脈動、經驗交流、資源共享的宗旨。

這場商展吸引了近200人共襄盛舉，且獲得熱烈反應。

第二屆名譽會長及華冠獎得主邱婷蘭的Awesome Team贊助場地。(記者杜宜臻...
第二屆名譽會長及華冠獎得主邱婷蘭的Awesome Team贊助場地。(記者杜宜臻／攝影)

會長朱騏謙致詞時表示，感謝大家踴躍支持世華亞城分會首次舉辦的商展活動，並感謝世華理監事及工作團隊的群策群力，和所有會員的參與。同時也要感謝第二屆名譽會長及華冠獎得主邱婷蘭的Awesome Team贊助場地，期望大家繼續支持該會未來每年的商展活動。

右起為世華亞城分會會長朱騏謙，僑教中心主任歐宏偉，副會長魏鳳珠。(記者杜宜臻／攝...
右起為世華亞城分會會長朱騏謙，僑教中心主任歐宏偉，副會長魏鳳珠。(記者杜宜臻／攝影)

當天，副會長魏鳳珠負責商展的協調工作和會場上全程的英語介紹。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉親致詞時，對世華首屆商展活動表示肯定和支持。

該會並感謝僑務諮詢委員黃美美夫婦及王祥瑞夫婦，玉山科技協會，學人協會，北一女校友會，中華總會，重陽會等團體代表出席活動，力挺世華首屆商展。

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前假Standard Club舉辦首屆商展...
世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前假Standard Club舉辦首屆商展活動。(記者杜宜臻／攝影)

世華亞特蘭大分會，因應世華總會號召，力挺中華民國台灣進入WHO世衛國際組織，並能參與WHA世界衛生大會的會議；參加商展的會員及參展的中外人士，在開幕儀式後，並一起到戶外拍團體照支持「挺台灣 入世衛」。

本次商展參展共有23個攤位。活動中，主辦單位安排三次抽獎活動，並邀請每個攤位介紹自己產品特色，及提供精美贈品做為抽獎禮物。當天也提供了咖啡、冷飲及可口的小甜點等。

當天與會的世華亞城分會會員們。(記者杜宜臻／攝影)
當天與會的世華亞城分會會員們。(記者杜宜臻／攝影)

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