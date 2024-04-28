我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

燈塔與美景 喬州泰島北海灘 入選全美25佳

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州泰碧島(Tybee Island)的北海灘(North Beach)被《旅遊與休閒》(Travel and Leisure)雜誌評為全美最好的海灘之一。(tybeeisland IG)
喬治亞州泰碧島(Tybee Island)的北海灘(North Beach)被《旅遊與休閒》(Travel and Leisure)雜誌評為全美最好的海灘之一。(tybeeisland IG)

喬治亞州泰碧島(Tybee Island)的北海灘(North Beach)被《旅遊與休閒》(Travel and Leisure)雜誌評為全美最好的海灘之一。

本月發布的《全美25個最佳海灘》榜單中提到，從喬州沙凡納(Savannah)開車或坐巴士僅約半小時即可到達北海灘，這裡是當地人經常光顧的寧靜、適合闔家遊玩的地方，歷史悠久的泰碧島燈塔(Tybee Island Lighthouse)頂部值得前往，360度美景非常適合日出、日落時觀賞。

名單上的其他海灘還包括：

夏威夷考艾島(Kauai)Poipu Beach、馬里蘭州海洋城(Ocean City)、加州聖地牙哥Coronado Beach、加州太浩湖(Lake Tahoe)Pope Beach、佛州清水海灘(Clearwater Beach)、俄勒岡州哈里斯海灘(Harris Beach)、華盛頓州湯森港(Port Townsend)的Glass Beach。

以及伊利諾州芝加哥橡樹街Carlsmith Beach、夏威夷希洛(Hilo)Carlsmith Beach、北卡的Wrightsville Beach、密西根州格蘭德黑文州立公園(Grand Haven State Park)、加州聖塔莫尼卡海灘(Santa Monica Beach)。

科羅拉多州大沙丘國家公園(Great Sand Dunes National Park)的Medano Creek、明尼蘇達州杜盧斯(Duluth)公園的Park Point Beach、麻州格洛斯特(Gloucester)的Good Harbor Beach、紐約皇后區Rockaway Beach、佛蒙特州巴倫(Baron)水晶湖州立公園(Crystal Lake State Park)等也名列榜單。

阿拉巴馬州Gulf Shores公共海灘、新澤西州Asbury Park Beach、加州卡梅爾海灘(Carmel Beach)、南卡Hilton Head的Coligny Beach Park、華盛頓州西雅圖的Alki Beach、康乃狄克州新倫敦(New London)的Ocean Beach Park、紐約布碌倫的Coney Island Beach均入榜。

加州 華盛頓州 夏威夷

上一則

芝城爆紅景點 人氣鼠洞成歷史

下一則

夏威夷政府失職遭索賠1800萬 全由納稅人負擔

延伸閱讀

猶他一隻寵物貓鑽進Amazon快遞盒 被發現時身在加州

猶他一隻寵物貓鑽進Amazon快遞盒 被發現時身在加州
澳洲海灘又現鯨魚集體擱淺 逾150頭領航鯨受困 已死26頭

澳洲海灘又現鯨魚集體擱淺 逾150頭領航鯨受困 已死26頭
紐森擬允亞州醫師在加州執行墮胎

紐森擬允亞州醫師在加州執行墮胎
比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議

比預算高數十億 陸軍工兵團填沙惹議

熱門新聞

截取自警方隨身監視攝影機 / WBNS 10 TV YouTube

我無法呼吸 疑佛洛伊德事件重演 俄州非裔男遭警壓背亡

2024-04-26 11:43
Foxtrot突然宣布關閉所有門店。(官方臉書)

連鎖Foxtrot突宣布關閉 員工、顧客錯愕

2024-04-24 10:29
喬治亞州哈茲菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場內的餐飲，全球排名第八佳。(機場臉書)

全球最佳餐飲機場 新加坡奪桂冠 全美第一在這城市

2024-04-25 16:53
30歲的韋斯卡21日凌晨遭槍殺。(芝警局)

芝警家門口前疑遭劫車 身中多槍身亡

2024-04-22 10:42
大西洋城民主黨籍市長斯莫及太太，被控虐待女兒。(斯莫臉書)

打到失去意識 大西洋城市長夫婦被控虐女

2024-04-20 02:00
這個人行道上的「老鼠形狀坑洞」，過去幾個月吸引大批民眾朝聖。(取材自X平台)

芝城爆紅景點 人氣「鼠洞」不見了

2024-04-26 10:17

超人氣

更多 >