燈塔與美景 喬州泰島北海灘 入選全美25佳

喬治亞州泰碧島(Tybee Island)的北海灘(North Beach)被《旅遊與休閒》(Travel and Leisure)雜誌評為全美最好的海灘之一。(tybeeisland IG)

喬治亞州泰碧島(Tybee Island)的北海灘(North Beach)被《旅遊與休閒》(Travel and Leisure)雜誌評為全美最好的海灘之一。

本月發布的《全美25個最佳海灘》榜單中提到，從喬州沙凡納(Savannah)開車或坐巴士僅約半小時即可到達北海灘，這裡是當地人經常光顧的寧靜、適合闔家遊玩的地方，歷史悠久的泰碧島燈塔(Tybee Island Lighthouse)頂部值得前往，360度美景非常適合日出、日落時觀賞。

名單上的其他海灘還包括：

夏威夷 考艾島(Kauai)Poipu Beach、馬里蘭州海洋城(Ocean City)、加州 聖地牙哥Coronado Beach、加州太浩湖(Lake Tahoe)Pope Beach、佛州清水海灘(Clearwater Beach)、俄勒岡州哈里斯海灘(Harris Beach)、華盛頓州 湯森港(Port Townsend)的Glass Beach。

以及伊利諾州芝加哥橡樹街Carlsmith Beach、夏威夷希洛(Hilo)Carlsmith Beach、北卡的Wrightsville Beach、密西根州格蘭德黑文州立公園(Grand Haven State Park)、加州聖塔莫尼卡海灘(Santa Monica Beach)。

科羅拉多州大沙丘國家公園(Great Sand Dunes National Park)的Medano Creek、明尼蘇達州杜盧斯(Duluth)公園的Park Point Beach、麻州格洛斯特(Gloucester)的Good Harbor Beach、紐約皇后區Rockaway Beach、佛蒙特州巴倫(Baron)水晶湖州立公園(Crystal Lake State Park)等也名列榜單。

阿拉巴馬州Gulf Shores公共海灘、新澤西州Asbury Park Beach、加州卡梅爾海灘(Carmel Beach)、南卡Hilton Head的Coligny Beach Park、華盛頓州西雅圖的Alki Beach、康乃狄克州新倫敦(New London)的Ocean Beach Park、紐約布碌倫的Coney Island Beach均入榜。