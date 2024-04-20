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和富銀行限時優惠定存6個月利息5.25% APY

亞特蘭大訊
和富銀行Bank of Hope位於紐約法拉盛的Crocheron分行。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope位於紐約法拉盛的Crocheron分行。(取自臉書)

服務亞裔社區已超過40年的和富銀行(Bank of Hope，投股公司Hope Bancorp, Inc.，NASDAQ股票上市代碼：HOPE)，為了吸引大眾「讓存款穩健增長」，自即日起到5月13日推出「Promo Plus CD」定存限時優惠專案，到和富各分行開戶，最低開戶金額為1萬元，便可以享有定存6個月年利率5.25%的優惠存款，讓大眾財富有穩固的保障。

和富銀行希望能憑藉著「Promo Plus CD」定存限時優惠專案，以富有競爭力的利率，讓大眾享受財富不斷增長的收益樂趣。

1982年時由韓裔投資的和富銀行，將總部設於加州洛杉磯，是美國第一家、也是唯一一家超級區域韓裔美國人銀行，截至2023 年12 月31 日，總資產為191.3 億美元。該銀行是一家加州特許銀行，擁有聯邦存款保險公司(FDIC)保險，可保障客戶最高法律允許的最高限額存款。

和富銀行以「銀行家，專家，好鄰居」的形象自豪，並以服務全美各族裔著稱，分別在加州、紐約、華盛頓、德州、伊利諾、新澤西、維吉尼亞、阿拉巴馬和喬治亞州設有 58 家提供全方位服務的分支機構。

該銀行還在西雅圖、丹佛、達拉斯、亞特蘭大、波特蘭、俄勒岡、紐約市、北加州和休士頓設有SBA小型企業貸款辦事處；北加州和西雅圖的商業貸款辦公室；南加州的住宅抵押貸款辦公室；在韓國首爾設有代表處。和富銀行專注於為中小企業提供核心商業銀行各項服務，重點是商業房地產和商業貸款、SBA貸款和國際貿易融資。

和富銀行Duluth分行於2022年4月正式剪綵開幕，分行介於HMart-Duluth、大中華超市和百佳超市之間，Atlanta Toyota經銷店的後方，來往交通便利，是亞裔商圈活絡地帶。該銀行很高興能在亞裔社區日益壯大的亞特蘭大開設了全方位服務的Duluth分行，希望能擴大為美國東南部地區的商家與大眾服務。

和富銀行洛杉磯總部地址：3200 Wilshire Blvd., Suite 1400, Los Angeles, CA 90010，電話：213-639-1700。喬治亞州Duluth分行的地址是3764 Old Norcross Road, Duluth, GA 30096，電話：678-262-0351。如需更多信息，可訪問網站：bankofhope.com。

和富銀行Bank of Hope位於紐約Bayside的分行。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope位於紐約Bayside的分行。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope位於紐約法拉盛的Union分行。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope位於紐約法拉盛的Union分行。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope於1982年在加州開設第一家分行。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope於1982年在加州開設第一家分行。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope位於喬州Duluth的分行於2022年正式剪綵開...
和富銀行Bank of Hope位於喬州Duluth的分行於2022年正式剪綵開幕。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope位於喬州Duluth的分行。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope位於喬州Duluth的分行。(取自臉書)
和富銀行Bank of Hope位於加州洛杉磯的總部。(取自官網)
和富銀行Bank of Hope位於加州洛杉磯的總部。(取自官網)

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