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房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

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房屋長黴風險 佛州全美最高

記者林昱瑄／綜合報導
房屋生黴風險最高州。(資料來源╱FDP Mold Remediation 、製表╱記者林昱瑄)
房屋生黴風險最高州。(資料來源╱FDP Mold Remediation 、製表╱記者林昱瑄)

一項新的研究顯示，佛羅里達州是全美本土48州中房屋長黴風險最高的州，該州全年平均氣溫高達華氏73度；密西西比州路易斯安納州分居二、三，平均濕度分別約為72.5%和74%。

根據黴菌修復廠商FDP Mold Remediation的報告顯示，全美約有47%的房屋會出現某種形式的生黴跡象，可能會使房屋轉售價降低20%至37%。

該研究根據一些關鍵指標，指出在北美大陸48個州中哪些州受黴菌威脅最大，包括每個州的平均降雨量、平均溫度、平均濕度和平均屋齡，最終得出「黴菌指數」(mold index)，總分為40分。

報告中估計，房屋生黴修復的平均費用為2347元。如果民眾發現房屋生黴跡象，最好立即解決，避免拖延，否則可能將面臨巨額帳單。

佛州是黴菌風險最嚴重的州。它以其亞熱帶氣候而聞名，全年平均氣溫高達華氏73度。該州降雨量也很大，平均降雨量為54.6吋。如果不進行有效管理，這些因素都是黴菌生長完美的環境。

密西西比州排名第二，主因為氣候。該州平均濕度較高(72.5%)，並且是所有州中降雨量最多的，平均降雨量為59.44吋。

路易斯安納州排名黴菌風險第三高(38.52)。該州平均濕度約為74%，高於佛州和密州。然其氣溫和降雨量的排名略低於前兩州。

位居第四的是阿拉巴馬州，該州平均氣溫較高(華氏65.4度)，平均降雨量較高(57.86吋)，潮濕和溫暖的環境為黴菌創造了滋生地。另外，該州房齡較老，平均建造年份是1985年，這也可能導致房屋較易發黴。

田納西州是黴菌風險排名第五的州。該州房屋平均建於1985年，5.7%建於1939年之前。結構老舊可能更易遇到黴菌相關問題。

研究中顯示，內華達州是黴菌風險最低的州，也是全美最乾燥的州，由沙漠和半乾旱地區組成，這樣的氣候阻止了黴菌通常滋生的潮濕環境。該州平均降雨量僅為8吋左右，屋齡也較小，只有1%的房屋是在1939年之前建造的。

黴菌風險排名第二至第五低的州分別為懷俄明州、科羅拉多州、亞利桑納州及新墨西哥州。

路易斯安納州 佛州 密西西比州

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