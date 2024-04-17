輝達攜手喬治亞理工學院 首推學生用AI電腦

輝達(Nvidia)和喬治亞理工學院(Georgia Tech)宣布，推出第一台供學生使用的人工智慧超級電腦。(喬治亞理工學院網站)

輝達 (Nvidia)和喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)日前宣布，將在喬治亞理工學院推出第一台供學生使用的人工智慧 超級電腦(artificial intelligence supercomputer)，預計2025年春季將此服務擴展至所有大學生及研究生。

該電腦集群由輝達的企業人工智慧軟體(enterprise AI software)和Penguin Solutions開發的「虛擬網關」(virtual gateway)提供支援。

初期，只有該校大學部學生才能使用該服務。迄今，學生自學期開始以來，僅在機器學習基礎(foundations of machine learning)一門課程中使用超級電腦，但該校計畫繼續擴大使用範圍。電機與電腦工程學院院長Arijit Raychowdhury在接受CNBC採訪時表示，到2025年春季，所有大學生和研究生都將可以使用該設備。

喬治亞理工學院把此計畫命名為AI Makerspace，該校大學部學生可以利用超級電腦，應用於電腦視覺、大型語言模型、機器人、供應鏈管理、化學或生物醫學工程及與創意設計相關的生成式AI課程，甚或是在創業等層面上。

此外，輝達與亞馬遜合作投資2500萬元，把最新技術引入美國華盛頓大學及日本筑波大學，推動機器人、醫療保健、氣候變遷及大氣科學等研究。

喬治亞理工的超級電腦採 20 個 Nvidia HGX H100 系統，含 160 個 Nvidia H100 GPU，配合 Nvidia 企業 AI 軟體及 Penguin Solutions「虛擬閘道」方案，供大學部學生使用。

該校表示，這160個 GPU的其中一個，以一秒鐘的時間所能運算出來的乘法函數結果，需要5萬名學生花費22年才能完成。