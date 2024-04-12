MARTA 將於亞大市新建4捷運車站

亞特蘭大市和MARTA計畫沿著現有MARTA鐵路沿線建造四個新車站。(MARTA X)

亞特蘭大 和亞特蘭大大都會 捷運管理局(MARTA)計畫沿著現有MARTA鐵路沿線建造四個新車站，其中一個將首度與亞特蘭大環城步道(Atlanta Beltline)連結，這是幾十年來MARTA鐵路網最大規模的擴建。

亞城市長狄更斯(Andre Dickens)日前宣布了此消息。他談到Ponce City Market如何成為亞城社區復興的催化劑，現在該市希望透過Murphy Crossing的再開發計畫複製這一成功。

狄更斯說，將在Murphy Crossing建造一個全新車站，不僅將為亞特蘭大西南部社區帶來更多MARTA鐵路的可及性，也是首次將MARTA鐵路與亞城環城步道連接起來。

除此之外，該市還與MARTA合作增建三個新站。有關這三個站的詳細資訊則尚未公佈。

狄更斯表示，Murphy Crossing和高流量交通的Campbellton Road等投資 將確保南區居民能夠享受亞特蘭大最好的服務。他提到，目前的MARTA鐵路系統未能被充分利用，部分原因是我們在居民最需要的地方沒有足夠的車站。

MARTA發言人在聲明中表示，在亞特蘭大環城步道沿線的關鍵地點建立車站具有巨大潛力，可最大限度地發揮MARTA鐵路系統的作用。