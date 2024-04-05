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基伊橋倒港口暫關 貨櫃轉往喬州兩港

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
上周巴爾的摩港因為基伊大橋倒塌而暫時關閉，部分貨物將轉至喬治亞州的港口。圖為喬州的布倫瑞克港。(喬州港務局網站)
上周巴爾的摩港因為基伊大橋倒塌而暫時關閉，部分貨物將轉至喬治亞州的港口。圖為喬州的布倫瑞克港。(喬州港務局網站)

巴爾的摩港因為基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)倒塌，使該港口暫時關閉。喬治亞州的港口現正準備吸收由該港轉移的貨物。

根據WABE報導，目前貨船可能將轉往喬州的沙凡納港(Savannah)和布倫瑞克港(Brunswick)。現已有汽車公司與布倫瑞克港聯繫，詢問轉運汽車貨物的事宜。

布倫瑞克港位於沙凡納以南約一個半小時車程，是全美第二繁忙的車輛和「滾裝」(ro-ro)港口，這類港口大多數是可在船上滾裝的輪式貨物，例如公車、拖車和有軌電車。

「喬州應有相當好的胃納量。但這數量確實很大，我覺得這對喬州港口來說將是一項具有挑戰性的任務，」喬州州立大學(GSU)供應鏈管理助理教授戈拉拉(Sina Golara)說。

他表示，布倫瑞克港可處理約90萬輛汽車。該港正在擴建中，預計明年可容納150萬輛汽車。

據喬州港口管理局(Georgia Ports Authority)稱，2023年，布倫瑞克港將運輸77萬5000輛汽車和重型機械。該港近期投資了2.62億元，持續拓增產能。

喬州參議員馬洛(Derek Mallow)代表包括沙凡納在內的第二區，他預計名列全美第三大港口的沙凡納港貨運量，也將因此會增加。

愛默蕾大學(Emory)商學院教授奧薩德奇(Nikolay Osadchiy)表示，貨物也將轉移到距離巴爾的摩更近的港口，「其中一部分將通往沙凡納。其他部分將運往紐約、費城和其他東海岸的港口。但好消息是這些港口都有能力容納這些額外的流量。」

喬州 費城 喬治亞州

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