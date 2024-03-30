空地遭占還被索賠 亞城地主氣炸

莫里斯說，他以前讓四個人免費住在其非營利組織LEAF的土地上，但在疫情期間，該非營利組織關閉，卻有愈來愈多人霸占並居住在此。圖為LEAF尚未關閉前的情形。(Lakewood Environmental Arts Foundation LEAF臉書)

亞特蘭大 的一位土地持有者表示，疫情 爆發之後，愈來愈多人在未經其許可下霸占並住在其土地及地上的簡易物業難以驅離，其中更有人反控他並要求賠償19萬元，這名物業東主對此感到非常生氣、沮喪。

現居加州 的莫里斯(David Morris)表示，自從疫情爆發以來，擅自闖入者一直霸住在他位於亞城東南區的一處土地上，如何驅離這些不速之客一直讓他相當頭痛。

莫里斯的律師皮耶(David Perrie)表示，3月21日莫里斯從法院獲得了土地占有令(Writ of Possession)，一般土地或房屋持有者必須取得此文件，才能合法驅逐不願搬離的住戶。

莫里斯說，他現在計畫在該處土地安裝圍欄，以防止不受歡迎的訪客進入。他也提到，執法部門聯繫了他，要求他清理房產。

莫里斯接受亞城福斯(Fox)電視台訪問時沮喪表示，霸占者將他的土地弄得一團亂，他不得不花1萬元來清理其中的垃圾。

這塊占地九畝的土地，是之前莫里斯的非營利組織萊克伍德環境藝術基金會(Lakewood Environmental Arts Foundation LEAF)所在地。

他說大約十年前，他開始讓四個人免費住在這塊地上的簡易房屋，前提是他們可以幫忙照顧清理土地。然而，在疫情流行期間，他關閉了該非營利組織，但卻有愈來愈多人搬進並居住在他的土地及建物內。

「原先住在此的人開始讓他們的朋友也加入一起生活，」莫里斯說。「我試圖向亞城市府提出驅逐，但市府回覆我『抱歉，疫情期間我們暫停驅逐。』」

他說幾年後的現在，他的土地已經住了大約八個人，其中一些他根本不認識。他還說至少有一人向他提出反索賠(counter-claim)，要求身為土地持有者的他賠償19萬元。

摩里斯說，最終原告沒有出庭，法院駁回了控訴。

他預測再過約30天，法警會致電給他，安排時間找人把住戶的所有東西移除。他表示，他只是希望所有人都離開這塊土地及建物，這樣他就可以徹底清理，以便未來建造經濟適用房。