喬州甘斯維爾台商會研討會 3企業家分享創業經驗
甘斯維爾台灣商會日前在亞特蘭大華僑文教活動中心舉辦2024年企業家研討會，以「洞察成功企業家之真知灼為主題的活動，邀請了三位企業家分享多年來的創業投資心得。
受邀的主講嘉賓，包括徐凱(Kai Hsu)、Biren Patel以及C. Meade Sutterfield。
Biren Patel為能源公司Biren Patel Engineering總裁，中印混血他在喬治亞州理工學院(Georgia Tech)取得電機工程學士又在喬治亞州立大學(GSU)取得工商管理碩士。他在2011年創業，並提供員工居家上班的選項，秉持「提供人性化的工作運作模式」經營。
他說，自己創業最大的挑戰是如何在公司名不經傳時拿到像喬州電力公司(Georgia Power)大公司的合約，他分享關鍵就是要從小規模生意做起，建立信用。四年後，順利拿到喬州電力公司的合約。其公司也從一人公司，成長到現在擁有40個員工，他說，創業成功沒有秘訣，最重要的就是努力及機會。
金融科技公司HSAC創辦人徐凱(Kai Hsu)出身於律師世家，喜歡藝術的他並不想延續父母衣缽，大學時決定念商業管理並主修財務金融。
畢業後他不想去銀行上班，因緣際會下接觸到私募基金投資商，當時正值網際網路盛興，他決定投身金融科技的創業生涯。談到創業的艱辛，徐凱鼓勵有意創業者秉懷創業家情懷、保持信念，他慶幸能遇到導師指點。未來他希望能結合慈善，回饋社區。
私募基金投資商Meade Sutterfield早期由通訊起家，成立過許多公司，目前專門投資新創企業。他表示，小時爸爸跟他分享兄弟姐妹中有最多錢和時間的就是創業家，因此他很小立志創業。
他分享創業成功的四個原則，「懂得傾聽，不用太聰明，能夠承擔風險，樂觀誠實」。他指出，初創企業失敗率高達90%，失敗主因是無法提供市場有說服力的產品，成功的關鍵則是了解顧客所需，找出最簡單的解決之道提供給顧客，並且在懂得在最佳時機適時退場。
此次研討會由四大團體協辦：世界華人工商婦女企管協會、亞特蘭大IBM QCC、美東南玉山科技協會、亞特蘭大台美菁英協會。
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