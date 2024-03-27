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喬州甘斯維爾台商會研討會 3企業家分享創業經驗

記者杜宜臻／亞特蘭大報導
甘斯維爾台灣商會舉辦2024年企業家研討會，僑胞們熱烈參與。(記者杜宜臻／攝影)
甘斯維爾台灣商會舉辦2024年企業家研討會，僑胞們熱烈參與。(記者杜宜臻／攝影)

甘斯維爾台灣商會日前在亞特蘭大華僑文教活動中心舉辦2024年企業家研討會，以「洞察成功企業家之真知灼為主題的活動，邀請了三位企業家分享多年來的創業投資心得。

C. Meade Sutterfield分享創業成功的四個原則，包括懂得傾聽，不...
C. Meade Sutterfield分享創業成功的四個原則，包括懂得傾聽，不用太聰明，能夠承擔風險，樂觀誠實。(記者杜宜臻／攝影)

受邀的主講嘉賓，包括徐凱(Kai Hsu)、Biren Patel以及C. Meade Sutterfield。

Biren Patel為能源公司Biren Patel Engineering總裁，中印混血他在喬治亞州理工學院(Georgia Tech)取得電機工程學士又在喬治亞州立大學(GSU)取得工商管理碩士。他在2011年創業，並提供員工居家上班的選項，秉持「提供人性化的工作運作模式」經營。

三位講者分享創業心得，左起：Biren Patel、C. Meade Sutte...
三位講者分享創業心得，左起：Biren Patel、C. Meade Sutterfield及徐凱(Kai Hsu)。(記者杜宜臻／攝影)
甘斯維爾台灣商會假亞特蘭大華僑文教活動中心舉辦2024年企業家研討會。前排右二為...
甘斯維爾台灣商會假亞特蘭大華僑文教活動中心舉辦2024年企業家研討會。前排右二為亞特蘭大文教中心主任歐宏偉。(記者杜宜臻／攝影)

他說，自己創業最大的挑戰是如何在公司名不經傳時拿到像喬州電力公司(Georgia Power)大公司的合約，他分享關鍵就是要從小規模生意做起，建立信用。四年後，順利拿到喬州電力公司的合約。其公司也從一人公司，成長到現在擁有40個員工，他說，創業成功沒有秘訣，最重要的就是努力及機會。

金融科技公司HSAC創辦人徐凱(Kai Hsu)出身於律師世家，喜歡藝術的他並不想延續父母衣缽，大學時決定念商業管理並主修財務金融。

畢業後他不想去銀行上班，因緣際會下接觸到私募基金投資商，當時正值網際網路盛興，他決定投身金融科技的創業生涯。談到創業的艱辛，徐凱鼓勵有意創業者秉懷創業家情懷、保持信念，他慶幸能遇到導師指點。未來他希望能結合慈善，回饋社區。

私募基金投資商Meade Sutterfield早期由通訊起家，成立過許多公司，目前專門投資新創企業。他表示，小時爸爸跟他分享兄弟姐妹中有最多錢和時間的就是創業家，因此他很小立志創業。

他分享創業成功的四個原則，「懂得傾聽，不用太聰明，能夠承擔風險，樂觀誠實」。他指出，初創企業失敗率高達90%，失敗主因是無法提供市場有說服力的產品，成功的關鍵則是了解顧客所需，找出最簡單的解決之道提供給顧客，並且在懂得在最佳時機適時退場。

此次研討會由四大團體協辦：世界華人工商婦女企管協會、亞特蘭大IBM QCC、美東南玉山科技協會、亞特蘭大台美菁英協會。

徐凱(Kai Hsu)鼓勵有意創業的人一定要秉懷創業家的情懷，保持信念。(記者杜...
徐凱(Kai Hsu)鼓勵有意創業的人一定要秉懷創業家的情懷，保持信念。(記者杜宜臻／攝影)

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