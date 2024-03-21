台灣導演魏德聖訪亞城 新片BIG感動鄉親

魏德聖(左五)到亞特蘭大與鄉親分享新作BIG。(台鄉會提供)

台灣導演魏德聖的新作BIG，正隨著「北美台灣電影巡迴影展」至美加近30個城市放映。魏德聖日前抵達亞特蘭大 ，與近250位鄉親共同欣賞電影，並在映後與大家分享其創作理念與幕後花絮。

亞特蘭大的放映場次是由亞特蘭大台灣同鄉會(ATAA)主辦，地點在市中心的TARA影城。主辦單位在網路上公布放映消息後三天，244張票銷售一空。當天還有沒搶到的民眾到場，熱情向魏導表達支持之意。

此次亞特蘭大放映場次迴響熱烈，消息公布的三天內近250張票全部售罄。(記者林昱瑄／攝影) 亞特蘭大的放映場次由亞特蘭大台灣同鄉會主辦，在市中心的TARA影城放映。(記者林昱瑄／攝影)

BIG的故事環繞在癌症 病房內的六位兒童及其家庭，在面對病痛時，從彼此衝突到最後相互支持，其中共享歡笑及淚水的過程。

該片源起於魏德聖20多年前採訪一位因骨癌截肢的大學生，他分享了小時候住在癌症病房內的生活。魏德聖說，這些面臨生死存亡及漫長治療的孩子，充滿了最旺盛的生命力及鬥志，十分振奮人心。

當時大學生描述的令人感動片段，直到到疫情 期間，才剛好有個契機付諸拍片行動。

魏德聖說，幾年前他準備開拍台灣三部曲，開拍前幾個月爆發疫情，百業停工且外籍團隊跟資金都無法到位，迫使他暫時放棄，改製作動畫影片。

他坦言，當時十分低潮，想說轉換心情，寫寫BIG的劇本轉移注意力，沒想到在創作劇本的過程中，自己跟著劇中角色們邊寫邊笑邊哭，負能量隨之釋放。

魏德聖希望藉此故事將正面能量帶給觀眾，讓更多人知道這些身處癌症病房、最小最弱的孩子，生命力卻是最堅強，最巨大的一群。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍及同仁、亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉，及瓜地馬拉副領事等外賓均到場觀影。

觀眾Kathy看完後眼眶泛淚表示，會更珍惜當下，也想回家抱抱孩子。歐宏偉讚賞魏導說故事的功力，讓觀眾充分融入劇情，與片中角色一起經歷悲喜。

亞特蘭大台灣同鄉會會長沈宇蘋表示，魏德聖導演的新片放映是該會今年的第一個活動，反應熱烈，感謝鄉親們的鼎力相助。

她也預告今年亞特蘭大的台灣傳統周活動將於5月12日(周日)下午在杜魯斯高中(Duluth High School)舉行，將由台南的十鼓擊樂團帶來深具台灣特色的表演；9月份也可能會舉辦台灣夜市。