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疫情後 員工住所離辦公室愈來愈遠

特派員黃惠玲／綜合報導
疫情後，員工住所距離辦公室愈來愈遠。(pexels)
疫情後，員工住所距離辦公室愈來愈遠。(pexels)

由史丹福大學與薪資單供應商Gusto的研究人員發布的一項新報告顯示，與新冠疫情之前相比，員工住所平均距離上班辦公室地點愈來愈遠，到2023年為止，員工與辦公室間的平均距離，增加到27哩。

紐約時報報導，這是更大規模「郵遞區號轉移」(zip code shift)的一部份，因為居住地距離公司辦公室超過50哩的員工人數，從0.8%增至5.5%，增幅超過五倍。

研究發現，「千禧世代」(30到39歲)員工的居住地點，與辦公室的距離最遠，他們所住的地方與公司間的距離，在去年增長幅度最大。研究還發現，收入最高的員工開車往返辦公室與住所間的距離，也愈來愈長。

研究人員說，2018年收入在1到5萬元間的員工住所，距離工作地點平均為11哩，年收超過25萬元的員工，則平均住在與辦公室12哩之處。到2023年12月，年收一到五萬元的員工，住所距離辦公室增加到18哩，而收入最高的員工，其住所距離辦公室更拉長到42哩。

研究稱，遠距上班、實體與居家上班混合的模式，是疫情後持續最久的「後遺症」之一，儘管一些大公司要求員工返回辦公室上班，但中小型企業員工住在距離公司更遠的地點趨勢仍在。

ResumeBuilder.com在2月份進行的另一份研究發現，18%被迫返回辦公室工作的員工表示他們正在尋找新工作，36％的人則計畫今年要尋找新工作。而許多正在找工作的人，僅11％每周申請10個以上職位，28％申請6到10個職位，60％申請1到5個職位。

紐約時報稱，只有12％的勞動力能夠完全遠距工作，其他被要求返回辦公室，或混合上班磨式的人，則接受了更長的通勤時間，尤其是租金高昂的都會區更是明顯。

事實上，都會辦公區附近的房價、租金高昂，也是員工寧願選擇住在距離辦公室更遠的地點的主要原因之一。

租金 紐約時報 疫情

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