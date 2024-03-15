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亞城台灣婦女會年會 袁曉明接棒會長

【亞特蘭大訊】
文教中心主任歐宏偉(中)代表僑務委員會頒發感謝狀給蘇太乙(左)，表彰四年任內的付出與貢獻。他也頒發賀狀給袁曉明(右)。(婦女會提供)
文教中心主任歐宏偉(中)代表僑務委員會頒發感謝狀給蘇太乙(左)，表彰四年任內的付出與貢獻。他也頒發賀狀給袁曉明(右)。(婦女會提供)

亞特蘭大台灣婦女會日前在多拉維爾市政廳(Doraville Civic Center)舉辦2024年會員大會，現任會長蘇太乙進行了會務進行報告，活動中還舉辦了插花學習及精神健康講座。當天並舉行了會長交接，新任會長為袁曉明。

前會長蘇瑞碧提供了精緻餐點，蘇碧珠插花布置會場，共40多人出席了聚會。

亞特蘭大文教中心主任歐宏偉應邀出席，除向與會人士問後致意之外，也代表僑務委員會頒發感謝狀給蘇太乙，表彰四年任內的付出與貢獻。他同時也頒發賀狀給回鍋會長袁曉明，肯定其服務社區的熱心。

今年會員大會也特別邀請「台灣生態家庭—六個女生環保與社會運動的民間典範」一書作者何婉麗，到場介紹其作品。並將當天義賣書籍所得全數捐贈給婦女會。

此外婦女會也利用這次機會，呼籲大家捐贈食品罐頭，麵條，早餐穀物，衛生用品等，屆時會由蘇太乙等人代表該會，將物資捐給與Neighborhood Cooperative Ministry慈善機構。

多拉維爾市長Joseph Geierman、市議員Carrie Armistead和DeKalb County現任Super District 7委員及郡長參選人Lorraine Cochran-Johnson等多位地方主流政委也到場與會，並肯定應該會對社區服務的貢獻。

亞特蘭大台灣婦女會日前舉辦2024年會員大會。(婦女會提供)
亞特蘭大台灣婦女會日前舉辦2024年會員大會。(婦女會提供)

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