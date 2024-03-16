美國味全宣布品牌升級新標誌與視覺識別系統 以嶄新形象舉辦環遊世界抽獎

美國味全英文品牌名採用流線型及現代感的字體。(美國味全提供)

美國味全食品公司(Wei-Chuan USA Inc)日前在洛杉磯總部舉辦「美味全球飛行抽獎活動」暨品牌升級發表會，正式宣布品牌Logo標誌及視覺識別系統升級，並公開抽出30名的幸運中獎者。該公司表示，未來美國味全將以嶄新風貌迎接廣大消費者。

美國味全自1972年成立以來，在地深耕超過半個世紀，陪伴亞裔 社區及廣大華人族群成長。產品涵蓋水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、飯類、麵類、春捲、春捲皮、木須皮等幾十個品項，始終秉持對食品的熱忱及對品質的堅持，精心研製的配方融合傳統與創新。透過不斷投入的專業與技術，致力於生產優質安全的傳統美食，方便現代人的生活，並滿足新老移民的不同喜好。

美國味全指出，這次醞釀已久的品牌升級活動，代表著美國味全維繫道地中華美食同時，也不忘與時俱進，滿足市場與消費者的需求。首度曝光的品牌標誌不僅保留寶貴的中華文化根基，更因應時代潮流，帶來更創新且流行的品牌形象。新品牌標誌繼承企業代表色：紅與白，與經典的五個圓圈。此五個圓圈代表著中華美食的五味：酸，甜，苦，辣，鹹，同時呼應了味全品名所代表的「五味俱全」。圖像靈感引用中式傳統雕刻印璽的形象，象徵著美國味全對正宗中華美食文化的傳承與延續使命。英文品牌名則採用了流線型及現代感的字體，在建立識別記憶點的同時，也結合傳統與現代元素，突顯美國味全希望將中華美食帶給每個族裔的熱忱與使命。

除品牌標誌，產品包裝部分也推出全新視覺。由濃郁可口的麵碗系列如紅燒牛肉麵，香辣牛肉麵等打頭陣。包裝上選用辨識性及代表性高的中華文化圖騰，之後此嶄新的品牌識別系統也將陸續延伸至更多產品系列及口味。

而「美味全球飛行抽獎活動」為引入新品牌識別後的首次盛大消費者活動，以回饋疫情期間無法出遊仍始終支持著美國味全的廣大消費者。頭獎包含每人市值$5,000的環遊世界行程如台灣鳴日鐵道、日本關西四都、印尼峇里島、泰國清邁、土耳其特洛伊、義大利 米蘭、墨西哥 坎昆金字塔、加拿大洛磯山脈及露易絲湖，及夏威夷歐胡島等精選內容，貳獎包含美國往返亞洲各大城市來回機票兌換券，共30名的幸運中獎者也在媒體熱情參與下公平公正公開抽出。