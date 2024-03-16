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美國味全宣布品牌升級新標誌與視覺識別系統 以嶄新形象舉辦環遊世界抽獎

亞特蘭大訊
美國味全英文品牌名採用流線型及現代感的字體。(美國味全提供)
美國味全英文品牌名採用流線型及現代感的字體。(美國味全提供)

美國味全食品公司(Wei-Chuan USA Inc)日前在洛杉磯總部舉辦「美味全球飛行抽獎活動」暨品牌升級發表會，正式宣布品牌Logo標誌及視覺識別系統升級，並公開抽出30名的幸運中獎者。該公司表示，未來美國味全將以嶄新風貌迎接廣大消費者。

美國味全自1972年成立以來，在地深耕超過半個世紀，陪伴亞裔社區及廣大華人族群成長。產品涵蓋水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、飯類、麵類、春捲、春捲皮、木須皮等幾十個品項，始終秉持對食品的熱忱及對品質的堅持，精心研製的配方融合傳統與創新。透過不斷投入的專業與技術，致力於生產優質安全的傳統美食，方便現代人的生活，並滿足新老移民的不同喜好。

美國味全指出，這次醞釀已久的品牌升級活動，代表著美國味全維繫道地中華美食同時，也不忘與時俱進，滿足市場與消費者的需求。首度曝光的品牌標誌不僅保留寶貴的中華文化根基，更因應時代潮流，帶來更創新且流行的品牌形象。新品牌標誌繼承企業代表色：紅與白，與經典的五個圓圈。此五個圓圈代表著中華美食的五味：酸，甜，苦，辣，鹹，同時呼應了味全品名所代表的「五味俱全」。圖像靈感引用中式傳統雕刻印璽的形象，象徵著美國味全對正宗中華美食文化的傳承與延續使命。英文品牌名則採用了流線型及現代感的字體，在建立識別記憶點的同時，也結合傳統與現代元素，突顯美國味全希望將中華美食帶給每個族裔的熱忱與使命。

除品牌標誌，產品包裝部分也推出全新視覺。由濃郁可口的麵碗系列如紅燒牛肉麵，香辣牛肉麵等打頭陣。包裝上選用辨識性及代表性高的中華文化圖騰，之後此嶄新的品牌識別系統也將陸續延伸至更多產品系列及口味。

而「美味全球飛行抽獎活動」為引入新品牌識別後的首次盛大消費者活動，以回饋疫情期間無法出遊仍始終支持著美國味全的廣大消費者。頭獎包含每人市值$5,000的環遊世界行程如台灣鳴日鐵道、日本關西四都、印尼峇里島、泰國清邁、土耳其特洛伊、義大利米蘭、墨西哥坎昆金字塔、加拿大洛磯山脈及露易絲湖，及夏威夷歐胡島等精選內容，貳獎包含美國往返亞洲各大城市來回機票兌換券，共30名的幸運中獎者也在媒體熱情參與下公平公正公開抽出。

該公司說，隨著品牌蛻變，永不蛻變的是美國味全堅持帶來道地高品質中華美食的使命，之後也將針對新品牌視覺推出一系列令人拭目以待的線上與線下活動。並承諾無論現今或未來，美國味全食品公司都將以一貫的堅持，為社會盡最大的一份力量。憑藉著對食品的熱忱，朝向永續經營的目標邁進。

美國味全以麵碗系列紅燒牛肉麵和香辣牛肉麵，為產品新包裝打頭陣。(美國味全提供)
美國味全以麵碗系列紅燒牛肉麵和香辣牛肉麵，為產品新包裝打頭陣。(美國味全提供)
美國味全公司公布的新品牌Logo標誌，五個圓圈代表著中華美食的「五味俱全」。(美...
美國味全公司公布的新品牌Logo標誌，五個圓圈代表著中華美食的「五味俱全」。(美國味全提供)

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