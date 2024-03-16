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亞城法寶寺慈悲三昧水懺法會 分訂3.17和4.21舉行助大眾懺悔消除業障

亞特蘭大訊
法會時間表。(法寶寺提供)
法會時間表。(法寶寺提供)

中台山亞特蘭大分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，訂於3月17日及4月21日兩個星期日上午9時30分至12時30分，在該寺院舉辦新春「慈悲三昧水懺法會」，幫助大眾懺悔消除業障。

法會當天舉行之後，法寶寺備有素齋外帶。欲參加法會者，得於法會3天前致電法寶寺登記，或至法寶寺網站登記報名，以方便作業。

法寶寺指出，《慈悲三昧水懺》緣於唐朝懿宗皇帝之國師──悟達知玄大師，因早年一念清淨的慈悲心照應及供養一位生病的聖僧──迦諾迦尊者，而種下了無上福田，以致晚年宿世冤業現前時，感得迦諾迦尊者三昧法水加持，得以解冤釋仇、消除業障，而師以親身經歷，為啟示後人，所以作「慈悲三昧水懺」，令眾生至誠懺悔，以消宿世冤業。

據稱，在佛法僧三寶具足的道場中誦經禮懺，功德不可思議。不僅能增長福德，也能啟發本具的慈悲與智慧。值此殊勝因緣，大眾將於法會中禮懺《慈悲三昧水懺》，並有供燈、供僧、消災、超薦等法事。以此殊勝功德回向世界和平、國泰民安，陽上群倫共增福慧，歷代先亡及一切幽魂超生淨土，法界一切有情同得解脫，共入性海。

法會中有中英文雙語開示，並提供中英文經本。邀請全家參與，但謝絕一切書籍、傳單結緣。

法寶寺位於喬治亞州亞特蘭大郊區的Dekalb，緊鄰285高速公路旁，往來交通十分便利。占地七英畝的法寶寺，是亞特蘭大最大的禪修道場。清淨的法寶寺旁松木挺立，林間一泓溪水潺繞，清涼安適的環境，秋冬時節愈顯靜謐幽隱；寺內禪堂高廣莊嚴，提供大眾於此參禪靜坐、聽經聞法、共修禮懺，是學人澄心靜慮的清涼淨土。

法會相關詳情可聯絡法寶寺電話：770-939-5008，電郵：[email protected]，或參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。

亞特蘭大 喬治亞州

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