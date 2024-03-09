駐亞城台北經文處 感謝喬州眾議會連19年挺台

王翼龍處長(右三)與台灣連線共同主席甘博(右二)、安娜薇茨(左三)及台商在喬州州議會合影。(辦事處提供)

喬治亞州眾議會日前舉辦決議文遞交儀式，邀請駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍向在場全體180位眾議員發表演講，在地台商也獲邀到場觀禮。今年也是喬州 州眾議會連續第19年通過友台決議案。

當天儀式由眾議長博恩斯(Jon Burns)主持，並由台灣連線兩位共同主席甘博(Matthew Gambill)及安娜薇茨(Teri Anulewicz)負責宣讀決議文及介紹喬州與台關係以及王翼龍。

王翼龍感謝喬州自2006年起對台長達19年的堅定情誼，以及州議會台灣連線的跨黨派支持，尤其是在台灣總統大選前後中國不斷進行軍事、經濟威脅、片面改變M503航線及強行登上台灣船隻臨檢之際展現支持，更顯珍貴。

王翼龍表示，今年是「台灣關係法 」第45周年，為更進一步推進台美合作，他鼓勵喬州在台設立貿易辦事處及簽訂教育合作備忘錄，並指出當前火熱的人工智慧發展正引領第四波工業革命，而其中最具影響力的公司如台積電 (TSMC)、輝達(Nvidia)、美超微(Super Micro Computer)及超微(AMD)的領導人皆來自台灣。

他說，對於連續十年拿下全美最佳經商州的喬州，台灣無疑是最理想的合作夥伴。王翼龍更高呼喬州橄欖球隊加油口號「Go Dawgs」，以表達對喬州的讚譽，他也肯定台商及中文學校對喬州經濟及社群發展的貢獻。