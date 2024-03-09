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駐亞城台北經文處 感謝喬州眾議會連19年挺台

【亞特蘭大訊】
王翼龍處長(右三)與台灣連線共同主席甘博(右二)、安娜薇茨(左三)及台商在喬州州議會合影。(辦事處提供)
王翼龍處長(右三)與台灣連線共同主席甘博(右二)、安娜薇茨(左三)及台商在喬州州議會合影。(辦事處提供)

喬治亞州眾議會日前舉辦決議文遞交儀式，邀請駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍向在場全體180位眾議員發表演講，在地台商也獲邀到場觀禮。今年也是喬州州眾議會連續第19年通過友台決議案。

當天儀式由眾議長博恩斯(Jon Burns)主持，並由台灣連線兩位共同主席甘博(Matthew Gambill)及安娜薇茨(Teri Anulewicz)負責宣讀決議文及介紹喬州與台關係以及王翼龍。

王翼龍感謝喬州自2006年起對台長達19年的堅定情誼，以及州議會台灣連線的跨黨派支持，尤其是在台灣總統大選前後中國不斷進行軍事、經濟威脅、片面改變M503航線及強行登上台灣船隻臨檢之際展現支持，更顯珍貴。

王翼龍表示，今年是「台灣關係法」第45周年，為更進一步推進台美合作，他鼓勵喬州在台設立貿易辦事處及簽訂教育合作備忘錄，並指出當前火熱的人工智慧發展正引領第四波工業革命，而其中最具影響力的公司如台積電(TSMC)、輝達(Nvidia)、美超微(Super Micro Computer)及超微(AMD)的領導人皆來自台灣。

他說，對於連續十年拿下全美最佳經商州的喬州，台灣無疑是最理想的合作夥伴。王翼龍更高呼喬州橄欖球隊加油口號「Go Dawgs」，以表達對喬州的讚譽，他也肯定台商及中文學校對喬州經濟及社群發展的貢獻。

喬州參、眾議會同時通過的決議文，祝賀台灣總統及立法院選舉在中國威脅下順利完成，展現台美共享的民主價值，並說明美國國會1979年通過的「台灣關係法」是雙方在國防、經貿、教育及文化等合作的基石，另肯定台美近年合作進展，從簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，到主流社會人士前往喬治亞水族館，與來自台灣的鯨鯊共同慶祝台灣國慶，支持台灣連線作為探索更多合作機會的平台，鼓勵議員及州民一同推廣台灣文化、美食及觀光。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍演講感謝喬州對台堅定支持。(辦事處提供)
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍演講感謝喬州對台堅定支持。(辦事處提供)
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長議會演講現場情形。(辦事處提供)
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長議會演講現場情形。(辦事處提供)

喬州 台灣關係法 台積電

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