亞洲縱橫盃中文辯論賽 美國華裔青少年獲殿軍

此次美國隊特別感謝馬偕兒童醫院精神部兒童青少年心智科主任黃郁心醫生(左)及新竹馬偕醫院精神科主任暨主治醫師吳易澄的專業醫學指導。(醫師提供)

美國華裔 青少年日前參加亞洲中學國際縱橫盃中文辯論賽，與72所來自中國、香港 、澳門 、馬來西亞及台灣的隊伍思辨醫學、著作權、虛擬實境等辯題。經過五天賽程，美國隊獲團體殿軍。

本屆辯題包括社會面對注意力缺陷多動障礙(Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)的有效對策，虛擬主播形式是否更能保護虛擬皮囊背後的中之人，頭戴式混合實境裝置是否融入生活等，涵蓋多種領域。

此次美國隊成員有隊長楊萬鵬(Wanpeng Yang)、劉卓煦(Julia Liu)、張鴻毅(Hongyi Zhang)及王筱晴(Adela Wang)；其中楊萬鵬及張鴻毅榮獲單場最佳辯手(Outstanding Debater of a single match)獎項。

美國隊總監閻永忠特別感謝此次提供針對注意力缺陷多動障礙(Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)醫學專業指導的馬偕兒童醫院精神部兒童青少年心智科主任黃郁心醫生(Dr. Yu-Hsin Huang)，及新竹馬偕醫院精神科主任暨主治醫師吳易澄(Dr. Wu, Yi-Cheng)。