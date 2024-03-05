我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美小型飛機墜毀州際公路無人生還 機師一度請求緊急降落

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

亞洲縱橫盃中文辯論賽 美國華裔青少年獲殿軍

【亞特蘭大訊】
此次美國隊特別感謝馬偕兒童醫院精神部兒童青少年心智科主任黃郁心醫生(左)及新竹馬偕醫院精神科主任暨主治醫師吳易澄的專業醫學指導。(醫師提供)
此次美國隊特別感謝馬偕兒童醫院精神部兒童青少年心智科主任黃郁心醫生(左)及新竹馬偕醫院精神科主任暨主治醫師吳易澄的專業醫學指導。(醫師提供)

美國華裔青少年日前參加亞洲中學國際縱橫盃中文辯論賽，與72所來自中國、香港澳門、馬來西亞及台灣的隊伍思辨醫學、著作權、虛擬實境等辯題。經過五天賽程，美國隊獲團體殿軍。

本屆辯題包括社會面對注意力缺陷多動障礙(Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)的有效對策，虛擬主播形式是否更能保護虛擬皮囊背後的中之人，頭戴式混合實境裝置是否融入生活等，涵蓋多種領域。

此次美國隊成員有隊長楊萬鵬(Wanpeng Yang)、劉卓煦(Julia Liu)、張鴻毅(Hongyi Zhang)及王筱晴(Adela Wang)；其中楊萬鵬及張鴻毅榮獲單場最佳辯手(Outstanding Debater of a single match)獎項。

美國隊總監閻永忠特別感謝此次提供針對注意力缺陷多動障礙(Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)醫學專業指導的馬偕兒童醫院精神部兒童青少年心智科主任黃郁心醫生(Dr. Yu-Hsin Huang)，及新竹馬偕醫院精神科主任暨主治醫師吳易澄(Dr. Wu, Yi-Cheng)。

亞洲華語辯論自2019年邀閻永忠擔任美國隊總教練迄今，可洽詢：[email protected]

此次美國隊獲得縱橫盃中文辯論賽團體殿軍。(主辦單位提供)
此次美國隊獲得縱橫盃中文辯論賽團體殿軍。(主辦單位提供)
美國隊討論論點及戰術。(美國隊提供)
美國隊討論論點及戰術。(美國隊提供)
此次美國隊隊員，(左起)王筱晴、楊萬鵬、張鴻毅、劉卓煦。(美國隊提供)
此次美國隊隊員，(左起)王筱晴、楊萬鵬、張鴻毅、劉卓煦。(美國隊提供)

澳門 香港 華裔

上一則

在新的一年提高信用評分的5個技巧

下一則

維州弗堡華人愛心捐款不缺席

延伸閱讀

金價快創新高「只差1%」就要突破紀錄 油價收低

金價快創新高「只差1%」就要突破紀錄 油價收低
聯邦最高院推翻科州判決 裁定川普有2024初選資格

聯邦最高院推翻科州判決 裁定川普有2024初選資格
美國最長壽老人去世 享年116歲 生前透露長壽秘訣...

美國最長壽老人去世 享年116歲 生前透露長壽秘訣...
駁雷蒙多 中國外交部：美國把經貿問題泛安全化

駁雷蒙多 中國外交部：美國把經貿問題泛安全化

熱門新聞

美國多個機場已推出掃臉安檢服務。(特派員黃惠玲／攝影)

TSA掃臉安檢 即起擴至歐海爾、洛杉磯機場UA乘客

2024-02-29 10:52
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
肯塔基州的監獄體系近期爆出重大醜聞，在16個月的時間內，有至少30名獄警與囚犯發生「不正當關係」。(取材自unsplash.com/@rrajputphotography)

獄警與囚犯性愛、她還懷了孩子...肯塔基監獄性醜聞連環爆

2024-03-02 02:34
男子理髮後發現小費選項竟高達50%、70%和90%，令他十分不滿。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／Pexels

小費文化歪樓？ 男子剪髮竟被要求付90%小費

2024-03-01 21:37
北卡首府洛麗(Raleigh) 是美國第二大熱門房地產市場。(記者王明心╱攝影)

全美熱門房市 第一名是這城市 北卡首府等3城市擠入前五

2024-02-26 01:05

好心沒好報…賓州男邀友暫住 妻卻遭槍殺

2024-02-27 01:12

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋