現代汽車喬州廠進度提前 Q4開始投產

現代汽車集團(Hyundai Motor Group)近日宣布，其喬州Metaplant建設進度提前，將可於今年第四季開始生產。左為現代汽車總裁兼全球首席營運長José Muñoz，右為喬州州長坎普。(坎普臉書)

現代汽車集團(Hyundai Motor Group)日前表示，位於喬治亞州布萊恩郡(Bryan)的Metaplant建設進度提前，將可於今年第四季開始生產，計畫將雇用8500多人。

該車商定於2025年第一季將舉辦盛大的開幕慶典。現代先前原本聲稱，該廠要在2025年初才會開始營運。

現代汽車公司總裁兼全球首席營運長、現代汽車和Genesis汽車北美公司總裁兼首席執行長穆尼奧斯(José Muñoz)表示，喬州 就像是現代的第二個家。他代表現代汽車集團所有人，非常自豪現代在喬州的投資 將為美國創造數以萬計的高薪就業 機會，並在未來幾十年帶來數百億元的經濟影響。

現代汽車將投資75.9億元開發此處Metaplant，將創造8500個直接就業機會。此外，現代汽車和SK On正在巴托郡(Bartow)建設一座價值50億元的電動車電池工廠，將雇用3500名工人。

根據汽車研究中心(Center for Automotive Research)最近的一項研究，現代汽車在喬州的投資預計將創造近四萬個工作機會。