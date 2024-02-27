我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

MARTA機場站翻修 4月8日起關閉6周

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
MARTA機場站將於4月8日起關閉六周進行翻修。民眾可於College Park站搭乘接駁車前往機場。(MARTA網站)
MARTA機場站將於4月8日起關閉六周進行翻修。民眾可於College Park站搭乘接駁車前往機場。(MARTA網站)

亞特蘭大都會捷運管理局(MARTA)的機場站將於4月8日起暫時關閉六周進行翻修，民眾若欲前往機場，可於大學公園站(College Park)搭乘往返於機場北航廈下層(North Terminal Lower Level，位於北行李領取處樓下)間的接駁車。此接駁車服務每天營運22小時，由凌晨4 時至凌晨2時。

MARTA建議民眾，多預留30分鐘的額外時間。

在此期間，MARTA將拆除並更換車站大廳和月台地磚的工作，並為新的頂篷結構做好準備。這些改進工程將提高車站的安全性和外觀，以便為世界上最繁忙的亞特蘭大機場的旅客及人員提供最佳服務。

MARTA表示，該站關閉六周對於確保顧客和工人的安全是必要的，同時也將整體施工時間大幅縮短17個月。該專案的其他影響包括計畫在2025年10個月內每晚關閉，以及在施工結束時可能進行第二度關閉六周，以安裝新的頂篷結構。

MARTA於2022年6月開始機場站的修復工作。迄今為止，團隊已完成了為安裝新電梯做準備的結構工作，更換了南側門廳並進行了電氣升級。其他計畫的改進包括更換天花板和照明、新的 RideStore、全面修復現有電梯、公共藝術裝置、更換所有標誌以及全面翻新員工空間。

「隨著亞特蘭大繼續作為全球旅行的重要樞紐，MARTA機場站即將進行的翻修反映了我們對增強旅行體驗的共同承諾，」亞特蘭大機場總經理Balram Bheodari表示。

亞特蘭大 大都會 復工

上一則

亞特蘭大台鄉會 「好運攏總來」熱鬧滾滾

下一則

好心沒好報…賓州男邀友暫住 妻卻遭槍殺

延伸閱讀

鋒菲機場又合體…互動好甜 網解讀：「一年一秀」闢謠分手

鋒菲機場又合體…互動好甜 網解讀：「一年一秀」闢謠分手
南韓大規模解禁軍事保護區域 盼打造「南韓矽谷」

南韓大規模解禁軍事保護區域 盼打造「南韓矽谷」
中國收緊一帶一路投資 柬埔寨基建瀕臨爛尾

中國收緊一帶一路投資 柬埔寨基建瀕臨爛尾
肖戰遭圍堵罕見發飆怒斥：聽得懂話嗎你們？

肖戰遭圍堵罕見發飆怒斥：聽得懂話嗎你們？

熱門新聞

DownDetector.com表示，至少收到超過五萬份At&t用戶稱網路中斷的報告。(DownDetector官網截圖)

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

2024-02-22 08:45
芝加哥百利臨時賭場去年9月在芝市中心開幕。(本報檔案照片)

全美賭場營收創新高 這個城市躍升為第3大「賭城」

2024-02-22 09:52
報稅季節到，納稅人往往在申報稅表前，很難察覺自己遭身分盜竊報稅。(pixabay)

報稅詐欺又來了 芝夫婦還未報稅 萬元退稅已被領光

2024-02-20 10:28
今年將有兩種周期蟬同時出現，全美預計將有數兆隻蟬現蹤。(美聯社)

今春又逢兆蟬鳴 歷221年奇觀再現

2024-02-19 12:21
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
全美最頂尖公立高中之一、維吉尼亞州傑弗遜科技高中改變招生規定讓亞裔學生比率大減。(美聯社)

維州TJ高中歧視亞裔案 最高法院裁決：招生政策合憲

2024-02-20 21:22

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡