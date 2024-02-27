MARTA機場站翻修 4月8日起關閉6周

MARTA機場站將於4月8日起關閉六周進行翻修。民眾可於College Park站搭乘接駁車前往機場。(MARTA網站)

亞特蘭大 都會捷運管理局(MARTA)的機場站將於4月8日起暫時關閉六周進行翻修，民眾若欲前往機場，可於大學公園站(College Park)搭乘往返於機場北航廈下層(North Terminal Lower Level，位於北行李領取處樓下)間的接駁車。此接駁車服務每天營運22小時，由凌晨4 時至凌晨2時。

MARTA建議民眾，多預留30分鐘的額外時間。

在此期間，MARTA將拆除並更換車站大廳和月台地磚的工作，並為新的頂篷結構做好準備。這些改進工程將提高車站的安全性和外觀，以便為世界上最繁忙的亞特蘭大機場的旅客及人員提供最佳服務。

MARTA表示，該站關閉六周對於確保顧客和工人的安全是必要的，同時也將整體施工時間大幅縮短17個月。該專案的其他影響包括計畫在2025年10個月內每晚關閉，以及在施工結束時可能進行第二度關閉六周，以安裝新的頂篷結構。

MARTA於2022年6月開始機場站的修復工 作。迄今為止，團隊已完成了為安裝新電梯做準備的結構工作，更換了南側門廳並進行了電氣升級。其他計畫的改進包括更換天花板和照明、新的 RideStore、全面修復現有電梯、公共藝術裝置、更換所有標誌以及全面翻新員工空間。

「隨著亞特蘭大繼續作為全球旅行的重要樞紐，MARTA機場站即將進行的翻修反映了我們對增強旅行體驗的共同承諾，」亞特蘭大機場總經理Balram Bheodari表示。