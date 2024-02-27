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亞特蘭大台鄉會 「好運攏總來」熱鬧滾滾

【亞特蘭大訊】
年會由陳仲宗主持，鄉親們齊聚一堂共度元宵節。(台鄉會提供)
年會由陳仲宗主持，鄉親們齊聚一堂共度元宵節。(台鄉會提供)

亞特蘭大台灣同鄉會2024「好運攏總來」新春年會於日前在台灣長老教會禮拜堂舉辦。鄉親們扶老攜幼，享用台式佳餚及年節美食，領紅包、刮刮樂、摸彩抽獎等活動讓現場熱鬧滾滾。

特別感謝僑委會捐贈的春聯及紅包作為抽獎贈品，加上鄉親的慷慨解囊，獎項令來賓驚喜連連，另有長期支持本會的會員蘇瑞碧帶來蘿蔔糕、鍾瑞英的年糕和Linda阿嬤手作麻糬及發糕等經典年菜，讓與會者大飽口福。

年會上還選出三位新任理事分別為：黃蕊姝、王姿尹及沈宇蘋，並經由理事會成員表決，高度肯定沈宇蘋擔任新任會長。組成今年理事會的成員有：沈宇蘋(會長)、蔡昆鋒(連任)、駱姿憶(連任)、陳儀謹(連任)、黃蕊姝及王姿尹。

沈宇蘋表示：「緊接而來的是3月14日星期四及3月15日星期五的電影座談暨放映會，台灣導演魏德聖將帶著最新作品BIG訪問亞城。我們包下TARA影廳以期給民眾有良好的視聽體驗，影片以中文發音、英文字幕播放，暖心的劇情適合闔家觀賞。亞特蘭大台灣同鄉會陸續舉辦的各項活動將精彩可期，請繼續支持。」

BIG電影售票連結：https://reurl.cc/09l5vA。

圖為理事會成員合影，今年的理事會成員有：沈宇蘋(會長，左二)、蔡昆鋒(連任)、駱...
圖為理事會成員合影，今年的理事會成員有：沈宇蘋(會長，左二)、蔡昆鋒(連任)、駱姿憶(連任)、陳儀謹(連任)、黃蕊姝及王姿尹。(台鄉會提供)
鄉親們扶老攜幼來享用台式佳餚及年節美食、領紅包、刮刮樂、摸彩抽獎。(台鄉會提供)
鄉親們扶老攜幼來享用台式佳餚及年節美食、領紅包、刮刮樂、摸彩抽獎。(台鄉會提供)
3月14日星期四及3月15日星期五的電影座談暨放映會，台灣導演魏德聖將帶著最新作...
3月14日星期四及3月15日星期五的電影座談暨放映會，台灣導演魏德聖將帶著最新作品BIG訪問亞城。(台鄉會提供)

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