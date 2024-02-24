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喬州議會 擬提高影視業稅收抵免資格

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州眾議會議員們近期正研究其影視製作稅收優惠政策，並欲進行修改。(喬州經發廳網站)
喬州眾議會議員們近期正研究其影視製作稅收優惠政策，並欲進行修改。(喬州經發廳網站)

喬治亞州在近十多年來成為電影和電視節目製作中心，很大程度是獲益於稅收減免，使該行業的欣欣向榮，為該州提供了數千個就業機會，並創建了多個蓬勃發展的影視片廠。

不過，近日喬州眾議會議員們正仔細研究其影視製作稅收優惠政策，並計畫進行修改，這項HB 1180法案，將把影視製作獲得州稅收抵免的最低支出資格，從50萬元提高到100萬元。此舉引發反對聲浪，稱將削弱喬州影視業的強勁發展。

此外，該法案還要求作品符合九項要求中的四項才能獲得稅收抵免，其中包括：

●一半的製作人員須是喬州居民。

●為生產提供服務的供應商中有一半須是喬州的供應商。

●該片在喬州的製作成本須達到或超過3000萬元。

●50%的製作攝影日必須在喬州的一個或多個農村郡進行。

●50% 的製作攝影日須在喬州片廠進行，否則則須投資於喬州片廠的改進。

●50%的攝影日須在該州進行，或須與該州片廠設施簽訂長期租約。

●該公司須向喬州的供應商支付該作品20%的後製費用，或該作品20%的視覺效果費用。

●製作公司必須至少參加一項喬州勞動力發展計畫。

●製作經由喬州經濟發展廳批准的優質喬州促銷活動。

本屆立法會期間，該案將繼續進行修改。目前該案已推進至眾議會的籌款(Ways and Means)委員會。

HB 1180公布後，已有人在change.org發起請願，主張這項法案將「削弱」喬州的電影業。

「如此重大的變化將導致許多製作離開喬州，前往其他州尋求獎勵措施。這將導致喬州失去數萬個工作崗位。」

如果獲得通過，該法案將於2026年生效。

電影稅收抵免刺激了喬州製作的影視節目大幅增長，但該州資助的評估顯示，稅收抵免的成本超過了其經濟效益。喬州州立大學(GSU)去年的一項研究表明，每一元的其回報率不到20分。

喬州 就業 喬治亞州

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