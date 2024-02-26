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全美熱門房市 北卡首府等3城市擠入前五

記者王明心／北卡報導
北卡首府洛麗(Raleigh) 是美國第二大熱門房地產市場。(記者王明心╱攝影)
北卡首府洛麗(Raleigh) 是美國第二大熱門房地產市場。(記者王明心╱攝影)

根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)的最新全美熱門房地產市場(The Hottest U.S. HousingMarkets)排行榜，北卡首府洛麗(Raleigh)僅次於科羅拉多州的丹佛，名列房市最熱的第二名城市。北卡杜倫(Durham)、夏樂特(Charlotte)也擠入該榜單第四、第五名。

這項排名是根據美國住房市場指數的數據，向全國大都會區進行權衡、評分。洛麗去年奪下全美冠軍，但今年丹佛超越，不過洛麗拿到73.7分，比去年的71.7分還高。杜倫得分72.8，也高於去年的67.3。夏樂特去年第六名，今年晉升到第五，得分72分，同樣高於去年的66.2分。

調查結果指出，北卡有三城排在全美前五名，主要歸功於強勁的買家需求和相對較高的負擔能力。

2024年全美最熱門房市排名及得分。(資料來源╱美新世界報導、製表╱記者王明心)
2024年全美最熱門房市排名及得分。(資料來源╱美新世界報導、製表╱記者王明心)

去年下半年改善最大，值得關注的市場包括俄亥俄州的克利夫蘭、維州的Virginia Beach、密西根州的底特律，市場熱絡是因就業市場的改善以及失業率下降，導致需求指數上升。

該報告也提到，通膨正在消退，預測聯準會可能會在今年中期開始降息。如果房貸款利率下降，房產市場應該會有更多交易。

北卡 俄亥俄州 大都會

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