綠色海洋古茶坊上網找好茶總部設在亞特蘭大 歡迎公司社團洽詢茶藝展示提升生活美學

綠色海洋古茶坊專業茶藝師日前在一場活動中展示茶道，提升活動文化氣息。(古茶坊提供)

總部設在喬治亞州亞特蘭大 的綠色海洋古茶坊(Green Ocean)，致力將隱藏在中國家鄉山海之間最好的茶葉引進美國。現今綠色海洋古茶坊東主精益求精，不僅讓大眾在美國能喝方便買到甘冽醇和的好茶，她更取得中國官方認證的高級茶藝師證書，以便為各公司行號和社團舉行茶道展示，將優雅的中華文化帶到美國，體驗生活美學。

在中國，合格的茶藝師得經過國家商業部專門職業資格培訓，對茶葉產業中具有茶葉專業知識和茶藝表演，服務，管理技能等綜合素質的專職技術人員。通俗的說，茶藝是指泡茶與飲茶的技巧。認證執照分為一級高級技師、二級技師、三級高茶藝師、四級中級茶藝師、和五級初級茶藝師。綠色海洋古茶坊東主經過考評鑒定，目前是第三級高級茶藝師。

該東主表示，茶藝源於數千年的中國文化，不僅僅是一種飲茶方式，更是一門蘊含深意的藝術，凝聚了文化、禮儀和哲學的精髓，展現了技藝和心靈修養的完美融合。茶藝的核心是對茶的理解和對禮儀的高度重視。所以茶藝師需通曉各種茶的特性和香氣，透過精湛的沖泡技術呈現茶葉的最佳風味；在禮儀方面，茶藝展現了對賓客和對生活的尊重，彰顯了中國儒家文化中重視人際關係的精神。

自幼便在茶藝文化中成長的東主說，她從小就跟著父祖輩沏茶、賞茶、聞茶、飲茶，領略茶道之美，非常希望能在美國這塊土地上，將如詩如歌之美的中華茶藝發揚光大，很樂意在各公司和社團活動或喜慶婚宴時，於活動現場進行茶道展示。歡迎大家洽詢。

據了解，綠色海洋古茶坊原在仙伯里市(Chamblee)百福大道(Buford Highway)設有展示廳，因搬遷暫時關閉中。不過東主表示，消費者們別擔心，未來新店一定會公告大眾，現在大家依然可以透過網購向他們採買溫潤甘醇的好茶，如明前綠茶和紅茶、野生紅茶、烏龍茶、安溪鐵觀音、武夷大紅袍、雲南普洱茶、安化黑茶、福鼎白茶、菊花和苿莉花茶、潮汕茶、龍井、碧螺春等等，以及各類精美茶具和茶藝用品等。

同時古茶坊也向餐館、食品業者，零售、批發餐館食材茶。

綠色海洋古茶坊網購方式有：

‧官網：www.GreenOceanFoods.com

‧IG (Instagram)：greenoceanteahouse

‧臉書(facebook)：green ocean foods inc

‧小紅書：臻盈green ocean foods

‧微信 客服：greenoceanfoods_inc