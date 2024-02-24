亞城中華總會3.3舉辦退休講座

亞特蘭大中華總會(Chinese Community Federation of Atlanta, CCFA) 將於3月3日(周日)下午2時在該會所，舉辦針對即將退休的人士的免費講座。這是一場瞭解有關退休福利 重要信息的講座。

這場為準備退休的人士舉辦講座，主題將涵蓋以下內容：

1.申請退休金 ：了解如何申請退休金，以確保您在退休後獲得應有的福利。

2.申請醫療保險 ：探討醫療保險的不同選項，以便您在退休後獲得適當的醫療保障。

3.申請老人補助金：瞭解如何申請老人補助金，以減輕生活負擔。

4.醫療保險(紅藍卡)的種類：深入探討紅藍卡醫療保險的不同類型，以便您做出明智的選擇。

5.白卡的資格：瞭解白卡的資格條件，以確保您獲得相應的福利。

6.公民和非公民(綠卡持有人)的分別：探討不同身份的人士在退休福利方面的權益。

亞特蘭大中華總會的使命是透過各種計劃和服務，支援以華人為主的亞裔社團。自1997年以來，亞特蘭大中華總會一直堅定致力於成為亞裔社群的代言人，努力推動在美國建立一個更包容和公平的亞洲社區，倡導維護亞裔的權益、代表權和公平對待。有興趣參加者報名電話：678-272-1133。這是一個瞭解有關退休福利重要信息講座。講座地址：6045 Atlantic Blvd., Suite 214-215, Norcross, GA 30071。中文網站：www.ccfatl.org/zh/home。