亞城太極學會3.2開課

亞特蘭大 太極拳推廣學會(Atlanta Tai Chi Chuan Association, ATCCA)於3月2日(周六)上午10時接受新生報名與上課，展開一年一度為期近九個月的初級班太極拳敎學。上課地點在中國城右側的亞特蘭大華僑文教服務中心大廳，每周六上午從 10 時起進行 90 分鐘教學，教導楊氏鄭曼青大師 37 式太極拳。

自從2001年起，開創學會與執教23年的總教練陳集泉老師認為，太極拳的敎學與練習，適合在晨間修習。無論氣場或學員的身體狀况， 都能在晨間練習取得最大的效益。陳老師將在近九個月的時間內教導初學者研習太極拳真諦，用較長的上課時數和較深度的敎學方式，讓參與者學習到「拳拳到位」與「習拳練氣」的方法，幫助學員運用練拳以強身、習拳以練氣，進而達到修身養性的目標。

有意參加太極拳習練的新學員，可於3月2日當天上午10時直接到上課地點報名。若無法在當天報名，可在3月底之前完成報名手續與加入習拳的課程，避免錯過初習者學習的要領，影響到日後習拳的進度與學習興趣。

僑教中心地址：5377New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341，詳情詢問陳集泉：678-485- 8099，閻然：Tony678-463-2246 或電郵：[email protected]。