喬州孩童托育費 比該州公立大學學費高

一份新的報告顯示，喬州父母每年平均在每個嬰兒的托嬰費用上花費8530元，一個4歲兒童的托育費用則為7306元。(美聯社)

全美的托兒費用自新冠疫情爆發之後持續飆升。根據經濟政策研究機構(Economic Policy Institute)的一份新報告顯示，喬治亞州和全美其他32個州，現階段的兒童照護費用，甚至比一些大學的學費還要貴。

根據該研究機構數據，與西岸加州 、中西部伊利諾州、東岸紐約州等地，平均每年照顧嬰兒費用破萬的高開支，喬州 的父母相對負擔比較輕一點。

數據指出，喬州每年平均在每個嬰兒的托兒費用上花掉8530元，相當於每月要耗費711元。該州每年照護一名四歲兒童的開銷大約為7306元，相當於每月609元。

該研究指出，現在喬州的平均托嬰費用，比該州內四年制公立大學的平均學費還要高出1324元。

對於一個普通的喬州家庭來說，托兒服務無疑是一項沉重的負擔。照護一個嬰兒的費用將占到一個中等家庭收入的15.5%。

根據美國衛生與公共服務部(HHS)的數據，如果照護兒童費用不超過家庭收入的7%，則可以算是「可負擔的」範圍。依照這個標準，喬州只有16.8%的家庭負擔得起嬰兒照護費用。

如果家中有兩個孩子(一個嬰兒和一名四歲兒童)，其托兒費用則高達1萬5836元，這比喬州的平均租金支出還高出28%。

平均的一個喬州家庭，須花費其收入的28.7%，來照顧嬰兒和4歲的孩子。

對低收入 戶來說，兒童照護更是遙不可及。喬州的最低工資工人需要全職工作29周，即從1月到7月，才能支付一個嬰兒的托嬰費用。

另一方面，兒童保育工作者也在艱難度日。

在全美，兒童保育員家庭陷入貧困的可能性為11.8%，是其他工人家庭的兩倍多(5.8%)。一名喬州中位數收入的兒童保育員，需花費其收入的43.4%，才能讓自己的嬰兒接受托嬰服務。

目前，喬州確實透過兒童保育和家長服務(CAPS)計畫為低收入家庭提供兒童托育費用協助，但也有其限制。例如，一個三口之家要符合資格，其家庭收入需低於4萬元。如果僅超過這個限度一點點，也無法獲得任何協助。

完整報告可查看：https://reurl.cc/WRWWEL。