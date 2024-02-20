亞城中華文化學校、石頭山公園 攜手慶新春

右為中華文化學校董事長邱婷蘭，中為僑教中心主任歐宏偉。(學校提供)

為慶祝龍年新春，亞特蘭大 中華文化學校(Chinese Cultural School of Atlanta)今年再度與石頭山公園(Stone Mountain Park)合作，在2月份的三個周末舉辦慶祝農曆新年活動。

首場活動由主辦單位舉辦了特別的金龍點睛儀式。由亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉、中華文化學校董事長邱婷蘭，以及石頭山公園總裁唐布斯基(Michael Dombrowski)等為金龍點睛。

為慶祝龍年，活動園區內不時可見金龍造型的擺飾，另外也掛滿了應景的繽紛各色燈飾及燈籠等，十分喜氣。中華文化學校在園區內設置了數個攤位，展示各類文化工藝品，並有老師及志工教授書法 、說故事，介紹亞洲各式童玩等。

現場的表演節目多元，包含陸定芳老師帶領的舞龍舞獅隊，喬治亞理工(Georgia Tech)的扯鈴社團、韓國僑教中心(AKCC)扇舞鼓舞、亞城戲社(Atlanta Drama Club)、亞特蘭大中華舞蹈社，Johns Creek管絃樂團、LAS的舞蹈表演、Atlanta Harmony鼓隊、Snow Angels、台灣學校鼓隊等，精采表演十分吸睛。活動的壓軸則是晚間由250架無人機與音樂同步演出的燈光秀及煙火，璀璨耀眼振奮人心。

唐布斯基表示，今年是該園區第二年辦理農曆新年慶典，很高興可以再次跟中華文化學校合作，將多樣化的亞洲文化及表演結合在一起。他相信這是美東南區最好的農曆新年慶典。

歐宏偉表示，感謝亞特蘭大中華文化學校與石頭山辦理此項農曆慶典，成功將我們的多元文化傳遞給主流社會。他也代表僑務委員會贈與台灣方便包及小黑熊包做為紀念禮品。

校長林香蘭表示，今年度慶典動員了該校師生、董事會、家長會及同學會，總共近250位義工參與，這也是中華文化學校有史以來辦過最大規模的活動。學校也希望藉此活動，擴大推廣中華文化學校之台灣華語文學習中心打入主流社會。