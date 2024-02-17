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經濟強勁 亞城人口2050年將激增至790萬

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
亞特蘭大都會區21個郡的人口至2050年預計將激增至790萬人。(亞城市府臉書)
亞特蘭大都會區21個郡的人口至2050年預計將激增至790萬人。(亞城市府臉書)

根據亞特蘭大地區委員會(ARC)的一份報告，到2050年該地區21個郡的人口預計將激增至790萬人。報告還指出，此地居民數量相較於2020年美國人口普查數據，飆增了180萬人。

這一驚人成長背後的驅動力來自於該地區強勁的經濟，ARC預計到2050年，亞城都會區將增加85萬6000個就業機會，屆時總就業人數可達460萬人。

ARC每四年發布一次預測，報告結果主要用來制定大都會交通規畫(MTP)，以及指導亞城都會地區的交通投資方向。

ARC董事會日前批准了最新的MTP，為2050 年的交通計畫撥款1680億元。ARC執行董事兼首席執行官Anna Roach表示，ARC最新的人口和就業預測表明，本地優質的生活和充滿活力的經濟，將推動未來幾十年的強勁增長。

她說，亞特蘭大都會區的持續繁榮並不是必然的，必須繼續投資基礎設施和人民，才能確保建立成功的未來。

該預測報告還包括以下重點：

多元化成長：少數族群將成為該地擴張的先鋒，到2050年，西班牙裔和拉丁裔居民預計將占其人口的21%，而目前這一比例僅為12%。

人口老化：老年人的比例預計將激增，到2050年，75歲或以上人口的比例將從目前不到5% 上升到近12%。

成長放緩：儘管持續成長，但由於生育率下降和移民減少，尤其在COVID-19流行期間，其預測人口將比先前的估計少約70萬人。

郊區人口激增：福賽斯郡(Forsyth)、巴羅郡(Barrow)和寶丁郡(Paulding)等外圍郡將快速擴張，某些地區的成長率接近80%。

核心郡的貢獻大：富頓郡(Fulton)、谷內郡(Gwinnett)、卡布郡(Cobb)、底克甫郡(DeKalb)和克來頓郡(Clayton)共五個核心郡，預計將對該地的成長做出重大貢獻，至2050年共計這五郡增加81萬2000名居民。

就業動態：專業和商業服務業預計將出現最大的就業成長，其次是藝術、娛樂和休閒，以及旅館業和食品服務業。

就業 大都會 亞特蘭大

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