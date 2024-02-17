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亞特蘭大春節園遊會 熱鬧迎龍年

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

亞特蘭大2024年春節園遊會於日前在文教中心盛大舉行兩天的活動，共計吸引了約4500人到場同慶。包括喬治亞州聯邦參、眾議員代表、州議會成員、喬州共和黨主席、仙伯里(Chamblee)市長、多拉維爾(Doraville)市長及瓜地馬拉總領事等嘉賓也到場共襄盛舉，氣氛熱鬧。

到場政要以中文向民眾拜年。(記者林昱瑄／攝影)
到場政要以中文向民眾拜年。(記者林昱瑄／攝影)

首日活動由亞特蘭大重陽會龍鳳鼓隊澎湃的擊鼓聲中揭開序幕。另外也有多元的舞蹈、歌唱、樂器及各式演出，包括亞特蘭大台灣人愛樂合唱團、亞特蘭大中華舞蹈社、台灣學校鼓隊、海外青年文化大使(FASCA)亞特蘭大分會舞蹈組、太極拳推廣協會、逸弦古箏樂團、OMNI International School等多個組織。>

首日表演節目由亞特蘭大重陽會龍鳳鼓隊揭開序幕。(記者林昱瑄／攝影)
首日表演節目由亞特蘭大重陽會龍鳳鼓隊揭開序幕。(記者林昱瑄／攝影)

現場文教中心設置的多個文化攤位上，有文化老師揮毫寫書法、教摺紙，或是幫來賓們彩繪各式喜慶圖案。

主辦單位也規劃了各式各樣的美食攤位，包括鹹酥雞、台式香腸、珍珠奶茶、油飯、大腸麵線等經典小吃；還有多個文藝飾品攤位，包括各式童玩、首飾、春聯、擺飾品等，吸引來賓們駐足流連。

主流民眾參與文化攤位，玩得十分盡興。(記者林昱瑄／攝影)
主流民眾參與文化攤位，玩得十分盡興。(記者林昱瑄／攝影)
僑務委員陸復泰(左起)、范琪君、張崧軒擔任召集人。(記者林昱瑄／攝影)
僑務委員陸復泰(左起)、范琪君、張崧軒擔任召集人。(記者林昱瑄／攝影)

中午12時，擊鼓聲隆隆響起，由僑青及FASCA亞特蘭大分會青年志工們組成的舞龍舞獅隊在室外的停車場賣力演出，雄偉的氣勢吸引了大批圍觀民眾驚嘆連連，在場來賓們也將紅包餵予金獅，象徵在新的一年行大運。

今年的春節園遊會由僑務委員范琪君、陸復泰、張崧軒三位共同擔任召集人，李采真擔任總幹事。

中午12時在室外停車場的舞龍舞獅是每年園遊會的重頭戲。(記者林昱瑄／攝影)
中午12時在室外停車場的舞龍舞獅是每年園遊會的重頭戲。(記者林昱瑄／攝影)
現場也有台灣三太子遊行，吸引大批民眾目光。(記者林昱瑄／攝影)
現場也有台灣三太子遊行，吸引大批民眾目光。(記者林昱瑄／攝影)
仙伯里市為本次園遊會的贊助者。市長莫克(Brian Mock)及市政府代表到場並...
仙伯里市為本次園遊會的贊助者。市長莫克(Brian Mock)及市政府代表到場並捐贈了1萬元支票。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 支票 喬州

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