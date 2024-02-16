憂破壞環境 喬州保護區外設礦場遭反對

喬州環境保護部門近日發布了允許Twin Pines Minerals公司在奧克弗諾基沼澤地(Okefenokee Swamp)外採礦的三份許可證草案，引發環保人士反對聲浪。(美聯社)

喬治亞州環境保護部門(EPD)日前針對奧克弗諾基沼澤(Okefenokee Swamp)及其受聯邦保護的野生動物保護區附近開設採礦場計畫，發布了許可證草案，部分環保人士對此大力反對，稱將可能對自然資源造成不可挽回的損害。

EPD表示，未來30天內就草案徵求公眾意見，然後制定最終版本並送交批准。

阿拉巴馬州 伯明罕的Twin Pines Minerals公司自2019年以來一直努力獲得政府許可，在距離奧克弗諾基國家野生動物保護區(Okefenokee National Wildlife Refuge)東南邊界不到三哩處開採二氧化鈦(titanium dioxide)。該保護區是美國密西西比河以東最大的保護區。

聯邦科學家警告，在奧克弗諾基邊緣採礦可能會損害沼澤的蓄水能力。內政部長哈蘭(Deb Haaland)於2022年宣布，擬議的礦場對喬州 -佛州 沿線脆弱的生態系統將構成「無法接受的風險(unacceptable risk)」。

但在上周發布的文件中，EPD回應稱其分析顯示，擬議的773畝礦井不會對當地造成重大損害或降低其水位。

奧克弗諾基國家野生動物保護區位於喬州東南部，占地近630平方哩，是短吻鱷、禿鷹和其他多種受保護物種的家園。據管理該保護區的美國魚類和野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)稱，該地每年吸引約60萬遊客。

魚類和野生動物管理局指出，建礦場可能會對沼澤造成「重大風險」，包括其蓄水能力，其中有些影響「可能無法逆轉、修復或減輕」。

喬治亞大學(UGA)水文學教授傑克森(C. Rhett Jackson)在一份書面分析中則警告EPD，Twin Pines的採礦場將吸走地下水，足以使沼澤東南角嚴重乾旱的頻率和持續時間增加兩倍。

在採礦計畫取得進展的同時，國家公園管理局(National Park Service)也尋求將奧克弗諾基野生動物保護區指定為聯合國教科文組織世界遺產(UNESCO World Heritage site)。

保育組織表示，奧克弗諾基是世界上僅存的完整黑水沼澤(blackwater swamps)之一，也是 400多種動物的家園。Defenders of Wildlife東南部主任普拉特(Ben Prater)表示，對於任何真正重視喬州環境的人來說，聲稱這個礦井不會損害奧克弗諾基生態系統不可思議。他要求EPD拒發許可證。

喬州眾議會的一些議員先前推動一項法案，禁止未來在奧克弗諾基外圍地區進行採礦。該案去年舉行了聽證會，但在眾議會委員會陷入僵局。雖然該案無法阻止Twin Pines獲得已在申請中的許可證，但如果成為州法，將禁止該公司擴大採礦業務。