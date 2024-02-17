喬治亞州汽車保費飆漲 比全美多67元

亞特蘭大都會區因交通壅塞，平均保費比喬州其餘地區高。(記者張蕙燕／攝影)

據金融理財網站Bankrate報告指出，喬治亞州汽車保險 費用一直在飆漲，平均已高達每年2610元，比全美平均高出67元，而保費 上漲的問題未來只會愈來愈糟。

Bankrate報告發現喬州 駕駛人全險保費平均比去年上漲26%，平均保費佔收入的比例為3.58%，高於全美平均3.41%。

該報告分析師Shannon Martin表示，汽車保費受到維修費、汽車竊盜、交通事故、勞力成本和天候因素理賠增加等因素的影響，而這些促使保費增加的影響因素只會愈來愈糟。其中竊盜也會導致費用上漲，因為保險公司通常需要賠償車主。

根據全國保險犯罪局(National Insurance Crime Bureau)統計，2022年全美報告車輛失竊案件100萬1967起，比2021年的93萬7976起增加。其中，2022年喬州有2萬6612起汽車竊盜案。

交通事故和車禍死亡人數也是影響保費的重要原因。據亞特蘭大憲政報(Atlanta Journal-Constitution，簡稱AJC)引述國家交通部門的數據顯示，喬州交通事故死亡人數在2019年至2022年間上升了20%。

另外根據美國知名的車輛鑑價機構凱利藍皮書(Kelley Blue Book)指出，修理費用的上漲是造成汽車保費飆升的最大因素之一。一些維修費用上漲是由於疫情期間供應問題引發，但其中大部分歸因於當今汽車的複雜性、對電子產品的依賴以及更高的勞動力成本。

凱利藍皮書指出，現在平均車輛四輪定位費用為193元，更換煞車片和煞車盤的費用高達612元，更換火星塞的費用為417元，更換燃油泵費用更是超過1200元。

AJC報導說，駕駛人在喬州開車沒有保險屬於輕罪，但處罰可能包括吊銷駕照數月、最高罰款可達1000元，以及最高一年的監禁刑期。