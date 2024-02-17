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最佳汽車 豐田Prius當仁不讓 Atlanta Toyota出清庫存中 買好車正是時候

亞特蘭大訊
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)

豐田汽車的信賴度為全球公認，最近Toyota Prius油電混合車分別獲得Edmunds年度最佳車款和北美年度風雲車的最高榮譽。要買豐田汽車可向位於喬治亞州Duluth市的Atlanta Toyota豐田車行洽詢，該車行正在出清庫存，又有低優惠利率貸款，畢業生和學生買車優惠，買好車正是時候，即刻聯絡車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)。

Edmunds是知名的專業汽車評論網站。最近Edmunds經獨立測試評比後，選出Toyota Prius今年度最佳車款。據指出，新改款的Prius仍舊保留五門掀背造型，但變得更酷、更時尚。洗練的線條和緊緻的車身，適如其分地反映出靈活流暢的性能。

Edmunds指出，省油效能依舊是Prius的一大賣點，市區／公路混合測試結果，每加侖可行駛57哩。

另外，每年元月公布的北美年度風雲車(NACOTY)榜單，除了是汽車工業的標竿，對於有打算換車的消費者而言，也頗有參考價值。NACOTY的評比標準包括車輛創新、設計、安全、外觀、性能、科技、駕駛樂趣、乘客感受及價值，今年共有52款轎車、休旅車和皮卡參與競爭。

結果在來自美國和加拿大的50名專業汽車記者鑒定下，也是評選出豐田Toyota Prius為2024年度風雲汽車。這是Toyota Prius第二次拿下風雲汽車的殊榮。Toyota Prius獲勝原因在於目前第五代車款外型極具突破性，重心更低、軸距更長，更易於駕馭；但在操控性能提升的同時，仍能維持出色的油耗表現。

這兩項評鑒都介紹說，2024年式Prious採用2.0升直列四缸HEV引擎，輕鬆榨出最大出力196匹馬力，最佳油耗57哩/加侖，有PHEV可插電及HEV油電混合兩種充電模式。還可搭配全時四輪驅動系統。

如果想要購買值得信賴的豐田汽車，Atlanta Toyota豐田車行是一個不錯的選擇。該車行表示，他們已連續超過10年是喬州銷售量最多的車行。車行位於喬治亞州亞特蘭大東北部華人聚居的Duluth區，靠近I-85公路的104或103出口。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096，附近有大中華超市。該車行的華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)具有多年的汽車銷售經驗，能說英語、國語、粵語等多種語言，深受華裔消費者的喜愛。他以優秀的業績和良好的售後服務屢獲豐田的表揚。

了解更多信息，可以聯繫鄒德斌手機：678-681-4247，或直接撥打Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。也可以透過他們的網站www.atlantatoyota.com獲得更多詳細資訊。

最佳汽車 Toyota Prius。(美聯社)
最佳汽車 Toyota Prius。(美聯社)

Toyota 豐田 華裔

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