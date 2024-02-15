北卡佛光山系列活動迎新春 持續到2/25

北卡佛光山舉行春節年宵，由監寺妙舟法師開示，陳衛中翻譯。(記者王明心／攝影)

為慶祝龍年到來，北卡 佛光山從除夕到元宵舉行一系列迎春活動，監寺妙舟法師與社區民眾分享星雲法師 圓寂前的春聯祝福「雲水自在，祥和歡喜」，他說，「歡喜」是佛光山的品牌，「雲」和「水」遇阻礙則繞道，不被環境所限，藉此期盼大家處處自在安樂、時時歡喜吉祥。

文化走廊上有星雲大師紀念特展、一筆字書法展、佛教法務器具展、兒童彩繪燈籠比賽作品。(記者王明心／攝影)

洛麗警察局的警官到場協助猜謎遊戲、發送爆米花、回答民眾問題，促進警民關係。(記者王明心／攝影)

妙舟法師還解釋年宵是廣東話，指供民眾購買各式年貨的春節市集。她希望大家在參與佛光山的年宵活動時，能享受市集般的熱鬧和歡喜。

當天在大殿除了有福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會(FASCA)帶來的三太子和旗鼓表演、「好運團團轉」舞蹈、功夫扇外，還有幼兒的春節唱遊、文雯和王佳音的琵琶與古箏合奏、青少年的鋼琴帶動唱，以及日本太鼓表演。主持人陳衛中在節目中不時穿插中英謎語，新奇有趣的謎題令現場華洋民眾不禁莞爾。

幼兒唱遊、文雯和王佳音的琵琶與古箏合奏、日本太鼓表演等。(記者王明心／攝影)

當天最特殊的參與者是三位來自洛麗警察局的警官，因為北卡佛光山是I-CARE(Interfaith Community Ambassadors for Responsive Engagement)成員。這個團隊是洛麗警察局希望透過宗教團體，搭起與民眾的互信橋樑。當天他們協助猜謎遊戲、發送爆米花、回答民眾問題，促進警民關係。

福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會(FASCA)帶來三太子旗鼓表演、舞蹈、功夫扇。(記者王明心／攝影) 動態活動有懸掛許願樹、一筆字拓印、叩鐘祈福、吸管龍製作。(記者王明心／攝影)

現場還舉辦了星雲大師 紀念特展，以及展示海清、僧鞋、佛珠、木魚等佛教法務器具的「無聲息的歌唱」，還有天花板吊掛的兒童彩繪燈籠比賽的作品展。

當天活動豐富，包括將心願掛上許願樹、一筆字拓印、叩鐘祈福、摺紙、剪紙、吸管龍製作、素食和飾品義賣等。最受歡迎的點心區供應車輪餅和杏仁豆腐，吸引與會者大排長龍。

動態活動有摺紙、剪紙、素食和飾品義賣。(記者王明心／攝影)

妙舟法師表示，以文化弘揚佛法是佛光山推動弘法的四大方向之一，藉由藝術和文化帶動佛法弘傳，達到淨化人心的效果。她希望當天的活動不僅能向西方人士介紹中華文化、海外華人重溫過年熱鬧氣氛，也能讓下一代體驗並承傳春節文化傳統。

佛光山的春節慶祝活動從除夕的辭歲禮佛和燒年香、大年初一的上燈法會和年宵、大年初二的禮千佛法會、即日起到元宵的「三好兒童創意彩繪燈籠比賽」票選活動等，將一直持續進行到25日。