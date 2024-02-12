創新高 喬州海港去年運輸汽車量增15%

去年經由喬州布倫瑞克港(Brunswick)碼頭運輸的汽車量創下歷史新高。(喬州港務局網站)

2023年經喬治亞州海港處理的汽車數量創歷史新高，但貨櫃貿易量下降了16%。

喬州 港口管理局(The Georgia Ports Authority)日前表示，去年在布倫瑞克(Brunswick)碼頭運輸的汽車量創歷史新高，但運往沙凡納(Savannah)的貨櫃量則下降了16%。

去年，在布倫瑞克港裝卸的車輛及重型機械超過77萬5000台，這也是全美汽車銷量十多年來的最大增幅。這是該港口有史以來最高的汽車和機械總量，比前一年增長超過15%。

於此同時，港務局執行長林奇(Griff Lynch)設定了布倫瑞克港超越巴爾的摩港成為全美第一大汽車進出口港的目標。喬州也正投資 2.62億元進行升級和擴建，為位於沙凡納以南約70哩的布倫瑞克港騰出發展空間。

「我們一直在布倫瑞克投資及創造產能，」林奇在接受採訪時表示，他並補充2024年可能會出現更多增長。「汽車業很強大。經濟也將推動汽車的發展。」

喬州近年正努力成為南方電動車 生產中心，預計未來幾年將有更多汽車透過布倫瑞克銷售。現代汽車正在沙凡納以西建造第一家專門生產電動車的美國工廠，而電動卡車製造商Rivian也正在亞特蘭大以東建造工廠。起亞(Kia)去年夏天則宣布擴建在西點市(West Point)的工廠，生產電動SUV。

同時，沙凡納港的貨櫃量顯著下降。沙凡納是全美第四繁忙的貨櫃海港，僅次於紐約、洛杉磯和加州長灘。

沙凡納去年處理了490萬個貨櫃單位的進出口量，與2022年相比下降了16%。林奇表示，由於通貨膨脹和利率上升使得消費者支出冷卻，零售商訂購量減少。

不過林奇說，這種情況正在改變，沙凡納今年1月份的貨櫃量預計將超過去年同期。他預計這一趨勢也將在未來幾個月持續。