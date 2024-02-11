喬州郡委會、校董會 有色人種代表性嚴重不足

布倫南司法中心(The Brennan Center for Justice)最近發布了對喬治亞州 159個郡的地方政府和學校董事會的分析報告。結果發現，民選領導人中的有色人種「代表性嚴重不足」。

根據研究指出，喬州 三分之一的郡委員會沒有有色人種，而該州四分之一的校董會都是白人。

中心研究員塞斯(Sonali Seth)表示：「有色人種約占喬州人口的50%，但我們發現，他們只占該州郡專員的27%和校董會成員的29%」。

這是法律體系目前正解決的問題。去年年底，法官命令喬州立法者重新繪製該州的州議會和國會地圖。此外，美國地方法院法官目前正在審查卡布郡學校的新學區地圖。這兩種情況都是由於有色人種社區代表性不足的指控所導致的。

塞斯在最近的一次研討會中提到，最嚴重的差距實際上是在拉丁裔和亞裔 社區中，這是喬州人口增長最快的群體，然而「他們占州政府的15%，但只占郡政府的一小部分。」

Common Cause Georgia和ProGeorgia等倡導更多元化代表性的團體表示，該州存在著結構性障礙，使得選舉出能夠反映其所代表和監督的社區領導人變得十分具有挑戰性。

「人們很清楚缺乏代表性，」ProGeorgia選區重畫主任拉馬錢德蘭(Karuna Ramachandran)說，「人們很多時候並沒有意識到，選區的畫分方式直接影響誰在任」。