北卡資深會計師牛志文 解析節稅策略
北卡華人企業協會(NCCBA)日前在三角科研園區舉行稅務講座，有20多年專業稅務經驗的三角會計師事務所創辦人牛志文表示，包括房地產、新冠肺炎政策、慈善捐款、設立教育儲蓄計畫，以及增加退休計畫供款金額等方式，都能有效節稅。
牛志文在演講中，首先提到合理利用房地產省稅，他說，房子的維修費用、折舊等都可減免稅收。如果合理進行稅務規畫，房地產的購買、持有、贈與和銷售，都可達到省稅的目的。
他接著表示，小型企業可以多多利用COVID-19政策和稅法幫助抵消疫情期間生意損失；如果該稅務年須繳納高額稅金，企業則可以利用年底購買如廚房冰箱等設備，加速折舊將成本一次性扣減抵稅。
以公司名義購買房產和汽車，也是節稅的一種方法，其中房子可作為臨時存貨倉庫或員工宿舍，或半自住半出租，至於車子須是6000磅以上的SUV。此外，購買理財產品，如退休金、年金、確定給付的退休金計畫(DB Plan)，可將公司盈利轉到個人帳戶達到節稅目的。
增加投入401(k)、IRA等退休計畫的金額到最大限額，可有效節省應繳稅金。牛志文說，合理利用旅行也是另種方式省稅，例如家庭企業可在旅行途中開董事會，每人扣抵可達2000元。
向子女、配偶發放工資，可降低小企業或餐館的應稅營收，因稅法規定18歲以下收入不到1.3萬元，或60歲以上收入低於2萬元都不用報稅。
如在國外工時間多於183天，應保存紀錄，因為若符合海外收入免稅(FEIE)資格 ，可扣除一定金額。還有向慈善機構或家人捐贈，可享減稅優惠。
支付醫療費用、購買電動車或安裝節能設備等，也都有獲得減稅的機會。如有年幼子女，則可設立529教育儲蓄計畫，受益人不必繳納聯邦贈予稅。 他也提到，「將傳統IRA轉為Roth IRA」、「成立利潤分紅只需繳納個人所得稅，不需繳公司所得稅的S公司(S Corporation)」、「將部分收入用於購買如市政債券類不用交聯邦所得稅的投資」等，都可節稅。
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