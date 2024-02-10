我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

房屋保險誤解

亞特蘭大訊
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

房屋保險通常涵蓋意外損壞或災害造成的損失，例如火災或風災等。一般情況下，保險公司不會承擔常規的維護或預防性維修費用，因為這些屬於房屋擁有者的責任範圍內。保險通常是為了應對不可預測或意外的情況而設立的，而非用於處理日常維護或老化造成的損壞。對房屋保險的承保範圍存在一些誤解是很常見的，這裡列舉一些可能導致誤解的情況：

常規維護和老化問題不在保險範圍內：保險通常只涵蓋突發性事件，如火災、水災或盜竊等。因常規磨損、老化或預防性維護引起的損壞通常不在保險承保範圍內。

地震洪水等特殊事件可能需要額外的保險：某些地區的房屋保險不包括地震、洪水或其他特殊自然災害。這類風險通常需要額外的保險政策來覆蓋。

高價值物品可能需要額外附加保險：對於高價值的藝術品、珠寶、古董等物品，通常需要額外的附加保險才能覆蓋其全價值。

不同保險公司和不同計劃範圍可能不同：不同的保險公司提供不同的保險計劃，保障範圍和排除條款可能存在差異，因此購買保險前要詳細瞭解條款和限制。

確保在購買保險前詳細閱讀保險條款，並與保險公司代表交流，以確保對保險範圍和條件有充分的理解。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯絡Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞裔最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最適合的保單。(作者專業保險經紀人Belinda Shu)

保險 洪水 地震

上一則

夏威夷傳規模5.7地震 無海嘯威脅

下一則

世界最大深海珊瑚系統 座落喬州外海

延伸閱讀

岸田文雄賀農曆新年祝「好運龍來」 感謝捐款助能登半島地震

岸田文雄賀農曆新年祝「好運龍來」 感謝捐款助能登半島地震
暴雨怎保險 專家提建議

暴雨怎保險 專家提建議
沒有額外買洪水保險 加州受害者無法獲房屋保險賠償

沒有額外買洪水保險 加州受害者無法獲房屋保險賠償
風暴持續 洛杉磯河、南部沿海 恐驟發洪水

風暴持續 洛杉磯河、南部沿海 恐驟發洪水

熱門新聞

56歲的吉爾在華府遭遇劫殺。(住房政策委員會網站)

華府劫車犯瘋狂作案 川普前官員倒臥血泊遭劫殺

2024-02-05 11:12
全美遠距工作占比最高十大城。（資料來源╱SmartAsset、製表╱記者王明心）

全美遠距工作熱門城 這城市居冠 占比逾4成

2024-02-07 13:58
交通壅堵問題，不僅浪費駕駛人時間，更因此額外花費汽油錢。(特派員黃惠玲／攝影)

全美交通 這城市最塞車 華府第2糟 芝城第5

2024-02-05 13:35
芝加哥地區的餐館跟全美各地趨勢一致，很多都面臨廚房找不到足夠人手問題。(特派員黃惠玲／攝影)

逾8成芝城餐館缺人手 廚師尤其難找 也難留人

2024-02-04 16:15
2021年密西根州牛津高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利被控四項過失殺人罪名，6日由陪審團判決罪成。(美聯社)

兒殺人媽有罪 密州校園4死槍案 槍手母親過失殺人罪成

2024-02-06 15:00
氣象局預測，儘管陽光不多，7日起芝城氣溫將爬升到華氏至少50度，且9日有望打破史上同日最高溫紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)

酷寒後迎高溫 芝城、華府本周或創史上最暖紀錄

2024-02-06 11:08

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些