作者專業保險經紀人Belinda Shu

房屋保險 通常涵蓋意外損壞或災害造成的損失，例如火災或風災等。一般情況下，保險公司不會承擔常規的維護或預防性維修費用，因為這些屬於房屋擁有者的責任範圍內。保險通常是為了應對不可預測或意外的情況而設立的，而非用於處理日常維護或老化造成的損壞。對房屋保險的承保範圍存在一些誤解是很常見的，這裡列舉一些可能導致誤解的情況：

常規維護和老化問題不在保險範圍內：保險通常只涵蓋突發性事件，如火災、水災或盜竊等。因常規磨損、老化或預防性維護引起的損壞通常不在保險承保範圍內。

地震 和洪水 等特殊事件可能需要額外的保險：某些地區的房屋保險不包括地震、洪水或其他特殊自然災害。這類風險通常需要額外的保險政策來覆蓋。

高價值物品可能需要額外附加保險：對於高價值的藝術品、珠寶、古董等物品，通常需要額外的附加保險才能覆蓋其全價值。

不同保險公司和不同計劃範圍可能不同：不同的保險公司提供不同的保險計劃，保障範圍和排除條款可能存在差異，因此購買保險前要詳細瞭解條款和限制。

確保在購買保險前詳細閱讀保險條款，並與保險公司代表交流，以確保對保險範圍和條件有充分的理解。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯絡Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞裔最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最適合的保單。(作者專業保險經紀人Belinda Shu)