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全美遠距工作熱門城 北卡凱瑞居冠 占比逾4成

記者王明心／北卡報導
全美遠距工作占比最高十大城。（資料來源╱SmartAsset、製表╱記者王明心）
全美遠距工作占比最高十大城。（資料來源╱SmartAsset、製表╱記者王明心）

儘管新冠疫情結束後，遠距上班逐漸減少，但部分美國城市仍有不少在家上班的工作機會，一項研究顯示，北卡州的凱瑞市(Cary)，名列全美最熱門的遠距工作城冠軍。

遠距工作因應疫情曾經風行一時，許多雇主和員工也因此從中體驗到在家工作的靈活性。疫情過後，採取辦公室上班和遠距上班的「混合式工作」(hybrid work)，成為大家心目中最理想的工作模式。在此同時，許多人在尋找工作時，仍把完全居家工作列為首選。

知名理財諮詢網站SmartAsset，使用美國人口普查局 2022 年美國社區調查的數據，針對全美344個人口超過10萬的大城市做出分析，主要按照居家工作者占所有 16 歲以上工作人數的百分比，進行排名。

結果顯示，北卡凱瑞高達41.4%，即總計4萬900名的員工居家上班，占比高居全美之冠。

該網站指出，美國人口普查局將大城市的平均通勤時間定為25分鐘，有些城市通勤單程平均長達 40 分鐘以上，遠距工作者每周可以節省 超過四小時。凱瑞市沒有遠距工作者的平均通勤時間為22.2分鐘，比平均時間少約三分鐘。

名列前20名的城市，大都為高科技公司集中的城市，如華盛頓州的Bellevue、加州Fremont、舊金山、德州奧斯汀等。其中前25名有三分之一位於加州，該州還有三個城市名列前十名，不過，這些地方的通勤時間也相對最長。

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