爭取延長白卡期限 喬州提控拜登政府

坎普表示，不會允許拜登政府妨礙喬州為勤奮的州民提供醫療保險。(坎普X)

喬治亞州日前提控拜登政府，希望藉此將該州針對低收入居民的新醫療補助計畫(Medicaid，又稱白卡 )，延長實施至2028年，喬州 是全美唯一要求白卡申請者須有工作的州。

該州的白卡計畫Georgia Pathways去年7月推出，預計於2025年9月底到期。

此份向喬州布倫瑞克市(Brunswick)美國地方法院提起的訴訟稱，先前拜登政府撤銷(revoke)了Pathways計畫的工作要求以及另一項的決定，導致該計畫實施延後，Pathways期限也因此由最初批准的五年縮短至僅剩兩年多。

法官後來裁定，撤銷該州白卡計畫的工作要求是非法的。

該訴訟尋求法院命令，迫使美國醫療保險 和醫療補助服務中心(U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS)將Pathways計畫延長至2028年9月30日。CMS發言人在電郵中表示，該機構不會對未決訴訟發表評論。

CMS曾在去年10月和12月拒絕了喬州的延期請求。副署長兼主任Daniel Tsai在12月22日的一封信中表示，該機構在撤銷工作要求和向部分白卡受益人每月收取保費的計畫時，並未阻止喬州官員實施Pathways的其他內容。他表示，執行期比最初批准效期短並非喬州獨有。

喬州州長坎普(Brian Kemp)在宣布提起訴訟的新聞稿中表示，拜登政府再次試圖「干擾喬州的創新計畫」。他指責拜登玩弄政治。

喬州的Pathways計畫為收入達到貧困線的身體健全成年人提供醫療保險：個人收入需低於1萬4580元，三口之家2萬4860元。但申請者每月需有80小時的工作、學習、復健或志工服務才有資格。

喬州是沒有更廣泛擴大白卡覆蓋範圍的10個州之一。坎普政府估計Pathways可將10萬名貧困且無保險的居民納入白卡範圍，但截至去年12月中旬，僅不到2350人註冊。