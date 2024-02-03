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州長坎普簽署 反猶太主義列入喬州州法

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，1月31日簽署了一項在該州法律中，首次定義反猶太主義(antisemitism)的法案。(美聯社)
喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，1月31日簽署了一項在該州法律中，首次定義反猶太主義(antisemitism)的法案。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)，1月31日簽署了一項在州法中定義反猶太主義(antisemitism)的法律，宣布支持猶太居民，坎普說，通過這項法律，「重申喬州承諾讓所有人都能安全地生活、學習和繁榮，因為這個偉大的州，仇恨沒有容身之地。」

坎普將其比作他在2020年簽署的另一項措施，該措施允許對因受害者種族、宗教、性取向，或其他因素引發的犯罪行為實施額外處罰。該仇恨犯罪法，是由在喬州Brunswick附近，一名非裔男子艾伯里(Ahmaud Arbery)在跑步時被追殺並遭槍殺後，制訂實施。

目前在全美至少八個州正制定類似的法案。去年，喬州此法案由於措辭引發爭議而陷入停滯。但在今年會期，該案出現了異常迅速的轉變，上周這項HB 30法案在參眾兩會迅速獲得通過。

但在坎普簽署法案前夕，該案的發起人、喬州州議會唯一的猶太裔議員帕尼奇(Esther Panitch)，於1月30日上午收到了威脅訊息。

帕尼奇在家中收到了一張明信片，上面包括反猶太主義誹謗和言論。她已向沙泉市(Sandy Springs)警方報案。

帕尼奇表示，上周法案通過後，喬州15萬猶太人現在感覺自己被看到、被聽到、被承認和受到保護。

一些議員則表達反對該法案，覺得該案可能被用來審查言論自由，特別是在批評以色列時。州參議員梅里特(Nikki Merritt)抨擊，「第一修正案保障公民批評任何政府(無論是國外還是國內)的權利。」

美國伊斯蘭關係中心(Center for American-Islamic Relations)執行董事Azka Mahmood表示，在此案通過前，就已有將反以色列言論與反猶太主義混為一談的危險上升，這給巴勒斯坦的支持者帶來了真正的傷害和危機。

但帕尼奇和法案的其他支持者指出，該案僅涵蓋仇恨行為，例如破壞公物或攻擊，而非言論。

根據反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)研究，反猶太主義攻擊呈上升趨勢。2021年至2022年間，反猶太主義事件增加了35%。

猶太 喬州 以色列

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