華美銀行2023年逆勢成長收入和收益雙雙再創新高 全年淨利潤達12億美元

位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

華美銀行之母公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」)日前公布2023年第四季度及全年財務報告。2023全年淨利潤達12億美元，稀釋每股收益8.18美元。若不計7000萬美元稅前FDIC特別評估相關費用(以下簡稱「FDIC費用」)，和700萬美元可供出售債務證券 (AFS debt security)淨虧損額，全年調整後稀釋每股收益為8.56美元。

華美銀行為回饋客戶特別選在新春佳節之際，推出定存帳戶優惠年利率5.25%。優惠截止日期為2月23日，定存期限180天，最低開戶金額為5萬美元，其中3萬美元需為新資金。更好的是，現在開設合格定存帳戶，可獲琉璃工房限量版新年開運水晶「龍騰頂峰」。詳情可致電888-819-8880。

最新財報顯示，華美銀行2023年第四季度淨利潤為2.39億美元，稀釋每股收益為1. 69美元。若不計FDIC費用和可供出售債務證券的300萬美元銷售收益，第四季度調整後稀釋每股收益為2.02美元。2023年平均普通股權益報酬率為18%，每股帳面價值較去年增長17%。

在總資產方面，華美銀行截至2023年年底達到696億美元，比2023年第三季的683億美元增加13億美元，主要得益於貸款 增長；比2022年的641億美元增長55億美元或9%。

總貸款創紀錄達522億美元，比2022年增長40億美元或8%；總存款達561億美元，比2022年增加1.25億美元。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示，2023年該銀行收入和收益雙雙再創新高。調整後平均有形普通股權益報酬率超過20％，每股有形帳面價值增長18％。這些優異的成績讓人深感自豪。儘管去年市場動盪，華美銀行仍然憑藉堅韌有效的營運模式以及客戶的信任與支持，再攀高峰。

他指出，得益於全體同仁堅定不移地客戶服務，以及銀行資產負債表的優勢與多元化，華美銀行在2023年逆勢成長，變得更加強勁。新年伊始，我們很高興地宣佈，將普通股股息提高15%。憑藉穩健的資產負債表增長、領先同業的營運效率，以及健全的風險管理，將再接再厲，繼續為股東提供高水準的報酬率。

華美銀行為總部位於南加州 的最大的獨立商業銀行，在美國和亞洲共有超過120處服務網點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。